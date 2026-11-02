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    Salzgitter baut Wochenplus auf 11,30 % aus - Stahlwerte gefragt

    Rückenwind

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    Salzgitter legt um 4,79 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst um 2,24 % nachgegeben hat.

    Rückenwind - Salzgitter baut Wochenplus auf 11,30 % aus - Stahlwerte gefragt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Europäische Stahlwerte legen zu: Neben Salzgitter steigen auch ThyssenKrupp, voestalpine und ArcelorMittal. Salzgitter baut den Wochengewinn auf 11,30 % aus und entwickelt sich heute deutlich stärker als der MDAX. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Salzgitter Aktie am 02.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Salzgitter-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -6,51 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +20,07 % gewonnen.

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    Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,89 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +2,12 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,96 %. ArcelorMittal legt um +1,91 % zu

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,30 %
    1 Monat +0,60 %
    3 Monate -6,51 %
    1 Jahr +72,85 %
    Stand: 02.11.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,95 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Salzgitter erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 25,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,69 %, über 10 Jahre bei 5,13 %.

    Börsenstart Europa - 02.11. - FTSE Athex 20 stark +1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen


    EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Salzgitter Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten …

    Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements


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    Salzgitter Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Salzgitter

    +5,34 %
    +12,86 %
    +3,24 %
    -5,23 %
    +77,48 %
    +108,83 %
    +52,71 %
    +70,81 %
    +8.126,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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