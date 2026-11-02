Hydrosat kündigt das Nyktòs-Programm zur Bereitstellung taktischer ISR-Dienste für staatliche Auftraggeber von einem neuen Standort in Europa aus an

LUXEMBURG, LU / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitenlösungen, gab heute sein hochauflösendes Mittelwellen-Infrarot-(MWIR)-Programm namens Nyktòs bekannt. Nyktòs wird hochauflösende Wärmebilddaten für taktische ISR liefern. Die Tag- und Nacht-Bildgebungsfähigkeit kann von Kunden in Auftrag gegeben werden und ergänzt die großflächige Überwachung durch die Osiris-Konstellation von Hydrosat. Die Entwicklung dieser neuen Fähigkeit wird durch die erweiterte Technologie- und Produktionspräsenz von Hydrosat in Europa unterstützt und ist für staatliche Missionsanwendungen der NATO und verbündeter Auftraggeber vorgesehen.

Im Rahmen dieser Expansion wird Hydrosat weitere Standorte eröffnen, sein Netzwerk europäischer Lieferkettenpartner ausbauen und die Entwicklung hochauflösender Mittelwellen-Infrarot-Technologie in der Region vorantreiben. Zusammen werden diese Investitionen die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Missionen staatlicher Regierungen und verbündeter Nationen in den Bereichen nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur und Krisenbewältigung zu unterstützen.

Die weltraumgestützte Informationserfassung gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Art und Weise, wie Regierungen nationale Interessen schützen und unabhängige Entscheidungen treffen. In ganz Europa nehmen die Investitionen zu, da Regierungen bestrebt sind, ihre strategische Autonomie zu stärken, die Verteidigungsbereitschaft zu verbessern, kritische Infrastruktur zu schützen und die Abhängigkeit von externen Systemen für wesentliche Daten und Dienste zu verringern. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von weltraumgestützter Infrastruktur suchen Regierungen nach vertrauenswürdigen Fähigkeiten, die einen zuverlässigen Zugang zu Informationen gewährleisten, die Kontrolle über die Datenerfassung und Aufgabenvergabe wahren, sensible Daten schützen und auch in Krisenzeiten verfügbar bleiben.