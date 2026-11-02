Berenberg belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Earnings Call Q3: Puh was ist hängenbeblieben? Vor allem die Fragerunde. Denn das dürfte einigen sauer aufstoßen. So wie ich das verstehe und ich kann damit falsch liegen, hat Puma zwichen den Zeilen die Umsatz- und Kostenprognosen für 2027 kassiert. Diese werden nicht erreichbar sein.





Ich fange mal mit der Fragerunde an, denn es wurden unendlich viele Fragen gestellt und bitte beachtet, dass ich nicht alle aufführe und alles verkürzt wiedergebe.





Angefangen mit dem Wachstum in China und Asien allgemein, weil Puma in China 3,5 % Umsatzwachstum hatte trotz der Schwierigkeiten mit dem Großhandel und ob das bedeutet, dass der Direktvertrieb so stark wuchs und ob das auf das 4. Quartal übertragen werden kann. Also ob Puma dort auch mit Wachstum rechnet?

Hoeld sagte dazu: "Insgesamt erwarten wir für Q4, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, keine wesentliche Veränderung der in Q3 gesehenen Muster. Bei den Märkten, in denen wir im bisherigen Verlauf von 2026 gewachsen sind, erwarten wir eine Fortsetzung, hauptsächlich in Asien und Südostasien. Für die Kategorien gilt Ähnliches, Running und Training werden zum Jahresende 2026 unsere wesentlichen Wachstumstreiber bleiben. Für China ergibt sich ein ähnliches Bild. Wir führen weiterhin dieselben Gespräche mit unseren Großhandelspartnern im Zusammenhang mit dem erwarteten Einstieg von ANTA. Das bedeutet eine Abschwächung unseres Großhandelsgeschäfts aufgrund einer zurückhaltenden Stimmung bei unseren Franchisepartnern. Diese modernisieren derzeit entweder ihre bestehenden Geschäfte nicht oder haben bestimmte Verkaufsflächen aufgegeben. Gleichzeitig sind wir hinsichtlich der künftigen Entwicklung unseres Direktvertriebs sehr zuversichtlich."





Die nächste Frage betrifft die Kosten, die stark gestiegen sind aber nicht von Einmaleffekten herrühren und ob diese auch so im 4. Quartal zu erwarten sind und zweitens die Lagerbestände. Puma hat mehrfach gesagt bis Ende das Jahres soll der Lagerbestand normalisiert sein. Nun ist Ende des Jahres und was sieht Puma nun als normal an?





Langer sagte dazu, dass der Kostenanteil am Bruttoergebnis weiter steigen wird, das letzte Quartal üblicherweise das Schwächste ist und in etwa mit den gleichen Kosten wie im 3. zu rechnen ist. Puma investiert gerade stark in das Direktgeschäft und die IT. Langer rechnet für das 4. Quartal mit einem negativen EBIT. Puma gibt keine konkreten Zahlen für die Zielmarke der Lagerbestände heraus.





Dann kommt die gefürchtete Wendy Liu Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif

Sie startet gleich mit dem Finger in der Wunde. Ihr habt gesagt ihr wollt ab 2027 ÜBER DEM MARKT WACHSEN, für 2027 werden 5 % Branchenwachstum erwartet. Könnt ihr das halten? Zweite Frage, ihr fahrt ja seit langem nun das Kostenprogramm und 2027 sollte die volle Wirkung eintreten. Der Konsens sagt -2% OPEX könnt ihr das halten?





Hoeld und Langer antworten gemeinsam. "Wie du sicher verstehst, geben wir zu diesem Zeitpunkt keine quantitative Prognose für 2027 ab und werden daher auch keine einzelnen Konsensschätzungen bestätigen. Wir erwarten weiterhin, dass 2027 für unsere Marke und unser Unternehmen weltweit die

Rückkehr zum Wachstum markieren wird." Dann wird die Wirkung der Einsparungen relativiert, denn diese sollen laut Langer direkt wieder investiert werden. So wie sich das für mich anhört, kann und wird Puma die damals gesetzten Ziel bei Wachstum und Kosten nicht halten.





"Wir werden dem Markt bei der Bilanzpräsentation im März unsere Prognose für das gesamte Geschäftsjahr vorlegen, um ein vollständiges Bild der Umsatz- und Ergebnisentwicklung für 2027 zu geben. Das tun wir aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt." - mmmmh





Nun hat Wendy die Büchse der Pandora geöffnet, bzw ich glaube die Antworten von Hoeld und Langer, denn meiner Meinung nach haben die indirekt die Ziele kassiert die sie sich damals gesetzt haben. Der nächste fragt direkt wieder danach und will eine konkrete Antwort:





"Ich verstehe, dass ihr keine quantitativen Umsatzziele nennen möchtet. Zuvor hattet ihr euch aber zuversichtlich gezeigt, dass PUMA 2027 wieder

stärker als der Markt wachsen kann. Ist das weiterhin eure Erwartung?"





Und hier wird es glaube ich nochmals deutlicher, dass Hoeld die Ziele kassiert:





Hoeld:

"Unser Anspruch, wieder stärker als die Branche zu wachsen, bleibt unverändert. Allerdings sehen wir ein vorsichtigeres Branchenumfeld, eine schwächere Verbraucherstimmung und zugleich selektiver agierende Einzelhändler. In diesem Umfeld konzentrieren wir uns auf einen nachhaltigen Wiederaufbau, statt kurzfristigem Wachstum nachzujagen. Wie beschrieben sehen wir eine ermutigende Dynamik im Running, Training und bei ausgewählten Sportstyle-Produktfamilien. Diese Produktdynamik in eine breitere Verbrauchernachfrage und ein bedeutendes Geschäftsvolumen zu übersetzen, braucht jedoch

Zeit. Deshalb erwarten wir eine schrittweise Erholung und keinen unmittelbaren Sprung."





Barclays fragt wohin die Reise bei Puma eigentlich gehen soll, also was soll die zukünftige Ausichtung sein? Premium? Sport? Was sind die Ziele bei Margen etc.?





Antwort Hoeld: Running, Training, Fussball. Konkrete Angaben zu Bruttomargenzielen für 2027 und darüber hinaus möchten wir aber auch jetzt noch nicht machen.





Jetzt wirds interessant, denn BNP Pribas bezieht sich auf ein nicht öffentliches Treffen großer Investoren mit Puma vor einem Monat. Finde ich immer wieder spannend woher der Erkenntnisvorsprung gegenüber dem einfachen Anlegerpöbel tatsächlich kommt...





Die fragen jedenfalls wie sie Wachstum strategisch auf alle Kategorien übertragen wollen und etwas sehr interessantes "Damals klang es so, als brauche PUMA in dieser Kategorie eine neue Strategie und einen neuen ganzheitlichen Ansatz für Vertrieb und Marketing. Könnt ihr eure Pläne erläutern, um das Fußballgeschäft wiederzubeleben?". Das heißt die Aussagen wurden vor ANTA getroffen oder bereits mit ANTA?

Antwort Hoeld: "Uns ist sehr bewusst, dass der Markt für Fußballschuhe derzeit sowohl hinsichtlich der Bestände als auch der Rabattaktivitäten unter erheblichem Druck steht. Deshalb haben wir begonnen, mit unseren wichtigsten Partnern, sowohl Fußballspezialisten als auch breiter aufgestellten Händlern, einen anderen Rhythmus für die künftige Markteinführung zu vereinbaren. Das bedeutet gezieltere, besser verarbeitbare und relevantere Produkteinführungen, die wir mit unseren Partnern abstimmen. Das heißt ein gestraffter Markteinführungsansatz und damit auch eine fokussiertere Unterstützung durch das Markenmarketing. Unsere Partner werden meines Erachtens davon profitieren, weil sie sich so auf einfachere und klarere Markteinführungsmaßnahmen mit PUMA

konzentrieren können. Wir sehen uns in dieser Hinsicht als Vorreiter im Markt.".

Dann ruft BNP nochmal was dazwischen: "Wenn du von Straffung sprichst, klingt das für mich, als müsse dieses Segment etwas schrumpfen?! Ich frage mich außerdem, ob ihr die Notwendigkeit seht, weitere Werbepartner und Stars, insbesondere einzelne Spieler, unter Vertrag zu nehmen, um das Fußballgeschäft auszubauen."

Antwort Hoeld: Ich habe nicht gesagt, dass der Markt zwangsläufig schrumpfen wird. Ich meinte, dass es im Markt das Gefühl und eindeutig die Wahrnehmung gibt, dass die Mengen und Bestände zu groß sind. Das wird vermutlich auch dadurch verstärkt, dass es zu viele Markteinführungen gibt, die der Handel und die Verbraucher derzeit wahrscheinlich nicht verarbeiten können. PUMA hat sich deshalb mit wichtigen Handelspartnern zusammengesetzt, und wir werden dies für

die kommenden Saisons anpassen.".





Dann kommen Fragen zu Verschuldung, Rohstoffpreisen und möglichen Preiserhöhungen usw. im Kern, wir arbeiten am Schuldenabbau und wir haben langfristige Lieferverträge und sind daher so nicht von teureren Rohstoffen betroffen da sie auch 2027 abdecken. Preise werden nicht geplant erhöht.





Wie oben bereits geschrieben wurden viele weitere Fragen gestellt, die vor allem auf die direkten Auswirkungen und Strategien abzielten aber Puma hat immer geantworte genaues sagen wir "noch" nicht.





Der absolut wichtige Punkt war aber die Erkenntnis, dass Puma das Wachstum und die Kostenbasis für 2027 wie angekündigt nicht halten kann! so versteh ich das jedenfalls. Auch Q4 wird hohe Kosten, negativen Gewinn und Umsatzrückgang aufweisen. Man hat gemerkt, dass Wendy in ein Wespennest gestochen hatte, denn anschließend hagelten die Fragen zu Strategie, Kosten, Wachstum usw. Ich glaube alle haben das in dem Moment so wahrgenommen wie ich. Wachstum über der Branche halte ich für 2027 für ausgeschlossen nach dem Call. Aber in einem Jahr kann sich viel tun. Wicht ist auch, dass es offenbar im Bereich Fussball Probleme gibt und der Markt laut Puma übersättigt ist.





Vorab gab es die Präsentation von Hoeld die plötzlich viel professioneller von den Bildern her wirkt als früher aber nur am Rande erwähnt. Er erzählt von einzelnen Sportereignissen und welche Erfolge dort erreicht wurden bspw auch beim Rennwochenden in Monza, dann über die einzelnen Fussballmanschaften etc.





Dann geht es um einzelne Produkte wobei der Speedcat mit Abstand das erfolgreichste Produkt ist und als nächstes Suede aufgebaut werden soll als Naschfolger. Hier ist im Q3 eine globale Kampagne unter dem Motte „Never Not Suede“ gestartet. Puma setzt hohe Erwartungen an Suede! Dann wird über Partnerschaften gesprochen und Hoeld sagt dann, dass der 3 Jahresplan weiter steht. 2026 ÜBergangsjahr, 2027 Rückkehr zum Wachstum. Er sagt aber nicht mehr Wachstum über der Branche. Es geht um einige Positionen Besetzung des neuen Marketingchefs etc.





Dann das Forbes Puma auf Platz 15 von Platz 80 global als Mode für Frauen gesetzt hat und innerhalb der Sportartikelbranche sogar auf Paltz 1.





ANTA nur sehr kurz angesprochen:

"Bevor ich an Mark übergebe, noch ein kurzes Wort zum inzwischen abgeschlossenen Erwerb der PUMA-Beteiligung durch ANTA. Wir freuen uns, ANTA Sports als größten Aktionär und langfristigen strategischen Partner von PUMA willkommen zu heißen. Damit beginnt ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen. Wir freuen uns darauf, Dennis als neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Jeanne Huang als Aufsichtsratsmitglied von PUMA zu begrüßen. Der Übergang verlief sehr reibungslos. Die ausscheidenden und die neu eintretenden Aufsichtsratsvertreter arbeiteten eng miteinander und mit den Vorstandsmitgliedern von PUMA zusammen. Gleichzeitig möchte ich Héloïse Temple-Boyer und Jean-Marc Duplaix herzlich für ihr Engagement, ihre Unterstützung und ihre wertvollen Beiträge während ihrer Zeit im Aufsichtsrat von PUMA danken. Mit Blick nach vorn freuen wir uns alle auf die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft eröffnen wird. Wir sind überzeugt, dass ANTAs Branchenkenntnis, weltweite Erfahrung und langfristige Perspektive das weitere Wachstum und die Transformation von PUMA unterstützen werden."





Danach spricht Mark Langer über die Zahlen und das der ANTA Deal in China dafür gesorgt hat, dass bestehende Partner Investitionen mit Puma gestoppt haben wie Standorte zu modernisieren etc und erstmal abwarten was passiert.





Hoelds letzte Worte:

Zum Ende unserer Präsentation kommen wir zum Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Ein Quartal steht noch aus. Wir haben den Ausblick aktualisiert, um unsere aktuelle Einschätzung der Geschäftsentwicklung und des operativen Umfelds abzubilden. Ich erläutere Ihnen die wichtigsten Punkte.





Wir bestätigen unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Weiterhin erwarten wir einen währungsbereinigten Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für Q4 rechnen wir mit einer weiteren Verbesserung der Umsatzentwicklung gegenüber Q3. Beim EBIT erwarten wir jetzt einen Wert zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro. Damit engen wir die bisherige Spanne von minus 50 bis minus 150 Millionen Euro ein. Die Investitionsausgaben erwarten wir nun unter 150 Millionen Euro, zuvor bei rund 200 Millionen Euro.





Das reflektiert zwei Faktoren: eine stärker fokussierte Investitionstätigkeit und die Erfassung bestimmter IT-Investitionen als Opex statt Capex. Unser Weg zurück auf das Podium begann in Q3 2025. Damals versprachen wir, eine stärker markengeführte Organisation zu werden. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist dabei der Wiederaufbau unseres Markenwerts. Wir haben erhebliche Veränderungen vorgenommen, nicht nur in unserem Betriebsmodell, sondern auch im Führungsteam. Wir sind ebenso wie unser neuer Partner ANTA sehr zuversichtlich. Unser neuer Großaktionär unterstützt uns stark in der Überzeugung, dass dies der richtige Weg ist, um PUMA wieder unter die drei führenden globalen Sportmarken zu bringen. Zum Abschluss die drei wichtigsten Botschaften zu Q3 2026: Wir haben begonnen, eine stärkere Markenrelevanz und Dynamik in den strategisch wichtigen Kategorien aufzubauen. Unser Umbau kommt gut voran; wir haben wichtige Fortschritte erzielt und gehen Herausforderungen aktiv an. Unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 ist bestätigt, die Prognosen für EBIT und

Investitionsausgaben sind aktualisiert.





Für mich war es ein Standardcall, es wurde nichts konkretes gesagt außer das was mit dem Q3 gemeldet wurde. Man blickt positiv auf die Zukunft, alles was man angefasst hat entwickelt sich positiv, vielleicht etwas langsamer als man sehr optimistisch erwartet hat. Was Puma meiner Meinung nach aber noch auf die Füße fallen kann sind die damaligen Ankündigungen. 1. Lagerbereinigung. Man will jetzt keine konkreten Zahlen nennen was sie eigentlich als Normalisierung ansehen aber woran will man dann den Erfolg festmachen und das scheint auch bei den anderen kritisch zu sein, denn es wurde sicher 3-4 Mal danach gefragt. Und Ende 2026 sollten die Lagerbestände normalisiert sein. 2. Wachstum und Kosten ab 2027. Puma hatte damals gesagt über der Branche wachsen und volle Wirkung der Kostensenkung ab 2027. Nun ist davon so jedenfalls keine Rede mehr. Kosten sparen wir ein ja aber alles was wir so sparen nehmen wir direkt wieder in die Hand und investieren es. Und Wachstum joa also wir kehren zurück zum Wachstum klingt halt anders als wir wachsen über der Branche die 2027 laut Wendy 4-5% wachsen soll global gesehen. Zudem zeigen sich am Horizont im Bereich Fussball erste Probleme mit einem Überangebot, woraufhin gleich die Frage kam ääh wollt ihr uns sagen Puma geht von einem Schrumpfen im Bereich Fussball aus? Heold hat ja dann gleich gesagt nene so habe ich das nicht gesagt es ist ein immer schwieriger werdendes Umfeld. mmhh Key





Am Ende wird der alles entscheidende Faktor sein was ANTA tut oder nicht und was man dort konkret plant und umsetzt.