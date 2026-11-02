Berenberg belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg belässt Puma auf Buy mit Kursziel 40 Euro
- Erneuerung von Führung, Geschäftsmodell und Bilanz
- Wachstum und Markenpotenzial rücken bei Puma in den Fokus
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 26,68 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,17 %/+51,00 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40 Euro
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Earnings Call Q3: Puh was ist hängenbeblieben? Vor allem die Fragerunde. Denn das dürfte einigen sauer aufstoßen. So wie ich das verstehe und ich kann damit falsch liegen, hat Puma zwichen den Zeilen die Umsatz- und Kostenprognosen für 2027 kassiert. Diese werden nicht erreichbar sein.
Hoeld sagte dazu: "Insgesamt erwarten wir für Q4, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, keine wesentliche Veränderung der in Q3 gesehenen Muster. Bei den Märkten, in denen wir im bisherigen Verlauf von 2026 gewachsen sind, erwarten wir eine Fortsetzung, hauptsächlich in Asien und Südostasien. Für die Kategorien gilt Ähnliches, Running und Training werden zum Jahresende 2026 unsere wesentlichen Wachstumstreiber bleiben. Für China ergibt sich ein ähnliches Bild. Wir führen weiterhin dieselben Gespräche mit unseren Großhandelspartnern im Zusammenhang mit dem erwarteten Einstieg von ANTA. Das bedeutet eine Abschwächung unseres Großhandelsgeschäfts aufgrund einer zurückhaltenden Stimmung bei unseren Franchisepartnern. Diese modernisieren derzeit entweder ihre bestehenden Geschäfte nicht oder haben bestimmte Verkaufsflächen aufgegeben. Gleichzeitig sind wir hinsichtlich der künftigen Entwicklung unseres Direktvertriebs sehr zuversichtlich."
Hoeld und Langer antworten gemeinsam. "Wie du sicher verstehst, geben wir zu diesem Zeitpunkt keine quantitative Prognose für 2027 ab und werden daher auch keine einzelnen Konsensschätzungen bestätigen. Wir erwarten weiterhin, dass 2027 für unsere Marke und unser Unternehmen weltweit die
"Wir werden dem Markt bei der Bilanzpräsentation im März unsere Prognose für das gesamte Geschäftsjahr vorlegen, um ein vollständiges Bild der Umsatz- und Ergebnisentwicklung für 2027 zu geben. Das tun wir aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt." - mmmmh
"Unser Anspruch, wieder stärker als die Branche zu wachsen, bleibt unverändert. Allerdings sehen wir ein vorsichtigeres Branchenumfeld, eine schwächere Verbraucherstimmung und zugleich selektiver agierende Einzelhändler. In diesem Umfeld konzentrieren wir uns auf einen nachhaltigen Wiederaufbau, statt kurzfristigem Wachstum nachzujagen. Wie beschrieben sehen wir eine ermutigende Dynamik im Running, Training und bei ausgewählten Sportstyle-Produktfamilien. Diese Produktdynamik in eine breitere Verbrauchernachfrage und ein bedeutendes Geschäftsvolumen zu übersetzen, braucht jedoch
Die fragen jedenfalls wie sie Wachstum strategisch auf alle Kategorien übertragen wollen und etwas sehr interessantes "Damals klang es so, als brauche PUMA in dieser Kategorie eine neue Strategie und einen neuen ganzheitlichen Ansatz für Vertrieb und Marketing. Könnt ihr eure Pläne erläutern, um das Fußballgeschäft wiederzubeleben?". Das heißt die Aussagen wurden vor ANTA getroffen oder bereits mit ANTA?
Antwort Hoeld: "Uns ist sehr bewusst, dass der Markt für Fußballschuhe derzeit sowohl hinsichtlich der Bestände als auch der Rabattaktivitäten unter erheblichem Druck steht. Deshalb haben wir begonnen, mit unseren wichtigsten Partnern, sowohl Fußballspezialisten als auch breiter aufgestellten Händlern, einen anderen Rhythmus für die künftige Markteinführung zu vereinbaren. Das bedeutet gezieltere, besser verarbeitbare und relevantere Produkteinführungen, die wir mit unseren Partnern abstimmen. Das heißt ein gestraffter Markteinführungsansatz und damit auch eine fokussiertere Unterstützung durch das Markenmarketing. Unsere Partner werden meines Erachtens davon profitieren, weil sie sich so auf einfachere und klarere Markteinführungsmaßnahmen mit PUMA
Dann ruft BNP nochmal was dazwischen: "Wenn du von Straffung sprichst, klingt das für mich, als müsse dieses Segment etwas schrumpfen?! Ich frage mich außerdem, ob ihr die Notwendigkeit seht, weitere Werbepartner und Stars, insbesondere einzelne Spieler, unter Vertrag zu nehmen, um das Fußballgeschäft auszubauen."
Antwort Hoeld: Ich habe nicht gesagt, dass der Markt zwangsläufig schrumpfen wird. Ich meinte, dass es im Markt das Gefühl und eindeutig die Wahrnehmung gibt, dass die Mengen und Bestände zu groß sind. Das wird vermutlich auch dadurch verstärkt, dass es zu viele Markteinführungen gibt, die der Handel und die Verbraucher derzeit wahrscheinlich nicht verarbeiten können. PUMA hat sich deshalb mit wichtigen Handelspartnern zusammengesetzt, und wir werden dies für
"Bevor ich an Mark übergebe, noch ein kurzes Wort zum inzwischen abgeschlossenen Erwerb der PUMA-Beteiligung durch ANTA. Wir freuen uns, ANTA Sports als größten Aktionär und langfristigen strategischen Partner von PUMA willkommen zu heißen. Damit beginnt ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen. Wir freuen uns darauf, Dennis als neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Jeanne Huang als Aufsichtsratsmitglied von PUMA zu begrüßen. Der Übergang verlief sehr reibungslos. Die ausscheidenden und die neu eintretenden Aufsichtsratsvertreter arbeiteten eng miteinander und mit den Vorstandsmitgliedern von PUMA zusammen. Gleichzeitig möchte ich Héloïse Temple-Boyer und Jean-Marc Duplaix herzlich für ihr Engagement, ihre Unterstützung und ihre wertvollen Beiträge während ihrer Zeit im Aufsichtsrat von PUMA danken. Mit Blick nach vorn freuen wir uns alle auf die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft eröffnen wird. Wir sind überzeugt, dass ANTAs Branchenkenntnis, weltweite Erfahrung und langfristige Perspektive das weitere Wachstum und die Transformation von PUMA unterstützen werden."
Danke für deine ausführliche und gute Arbeit!
Ich habe mir mal Pumas Q3 Zahlen angesehen und sie mit dem zuvor veröffentlichten Analystenkonsens sowie den Aussagen des Managements im Aide-Mémoire verglichen. PUMA macht Fortschritte bei der Stabilisierung mehr aber auch nicht, es gibt gemischte Zahlen und vor allem einen geänderten Ausblick. Heute 15 Uhr gibt es den Call den fasse ich dann auch noch zusammen vielleicht auch erst morgen, mal schauen wie ich heute Abend noch Lust habe.
Beim Umsatz hat Puma die Erwartungen leicht übertroffen. Gemeldet wurden 1.776,2 Mio. Euro gegenüber erwarteten 1.754,9 Mio. Euro. Der währungsbereinigte Rückgang fiel mit 6,3 % etwas geringer aus als die erwarteten 7,0 %. Gegenüber dem zweiten Quartal, in dem der Umsatz währungsbereinigt noch um 9,4 % gesunken war, hat sich die Entwicklung damit verbessert. Das Ge4schäft bei Puma schrumpft weiter stark aber nicht so stark wie erwartet...
Auf den ersten Blick besonders positiv ist die Bruttomarge von 49,5 %. Sie liegt über dem Konsens von 48,6 % und deutlich über den 45,4 % des Vorjahres.
Noch deutlicher wird das beim Ergebnis. Das bereinigte EBIT lag bei lediglich 0,4 Mio. Euro gegenüber erwarteten 2,6 Mio. Euro. Rechne ich die Zollrückerstattungen heraus, ergibt sich ein bereinigtes EBIT von rund minus 29,4 Mio. Euro.
Mein größter Kritikpunkt und wohl ein relevanter Punkt für den Kurs ist die Kostenentwicklung. Die bereinigten operativen Aufwendungen stiegen um 6,7 % auf 900 Mio. Euro, obwohl der Umsatz zurückging. Ihre Quote am Umsatz erhöhte sich dadurch von 45,1 % auf 50,7 %. Puma nennt unter anderem höhere Aufwendungen für das Direktkundengeschäft, Marketing und IT. Die höhere Bruttomarge reicht bislang nicht aus, um die Kostenbasis ausreichend zu tragen. Trotz eines um 26,8 Mio. Euro höheren Rohertrags als erwartet blieb das operative Ergebnis leicht hinter dem Konsens zurück.
Das berichtete EBIT betrug minus 11,4 Mio. Euro statt der erwarteten minus 10 Mio. Euro. Der Nettoverlust fiel mit 54,9 Mio. Euro ebenfalls höher aus als die erwarteten 48,5 Mio. Euro. Beim Ergebnis je Aktie stehen minus 0,37 Euro den erwarteten minus 0,33 Euro gegenüber. Ich würde die Zahlen deshalb als moderaten Umsatzübertreffer mit einer leichten Ergebnisenttäuschung einordnen. Eine massive Verfehlung sehe ich ebenso wenig wie eine starke positive Überraschung.
Der Ausblick wird nicht besser, leider. Die EBIT-Spanne wurde von bislang minus 150 bis minus 50 Mio. Euro auf minus 130 bis minus 80 Mio. Euro eingeengt. Das schlechteste Szenario fällt damit etwas weniger negativ aus, gleichzeitig wird aber auch der bisherige optimistische Spielraum verringert. Der rechnerische Mittelpunkt verschlechtert sich leicht von minus 100 auf minus 105 Mio. Euro.
Positiv sehe ich den Lagerabbau und die Liquiditätsentwicklung. Die Vorräte gingen gegenüber dem Vorjahr um 24,3 % auf rund 1,61 Mrd. Euro zurück. Gleichzeitig erzielte Puma einen freien Cashflow von 92 Mio. Euro, nach minus 43 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Auch die Nettoverschuldung sank gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,08 Mrd. Euro. Das sind sehr gute Fortschritte. Allerdings wurde der Cashflow auch wesentlich durch die Freisetzung von Working Capital, geringere Steuerzahlungen und niedrigere Investitionen gestützt.
Auch die Senkung der geplanten Investitionen von rund 200 Mio. Euro auf unter 150 Mio. Euro würde ich nicht als Einsparung interpretieren, da Puma hier offenbar etwas trickst. Puma erfasst bestimmte IT-Ausgaben nun als laufende Aufwendungen statt als Investitionen. Dieser Teil reduziert zwar die ausgewiesenen Investitionen, bedeutet aber nicht, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Gleichzeitig belastet er das operative Ergebnis.
Asien/Pazifik wächst währungsbereinigt um 10 %, während Nordamerika mit minus 17,2 % und EMEA mit minus 11,5 % weiterhin deutlich unter Druck stehen. Großchina wächst um 3,5 %. Running mit NITRO, HYROX und die Low-Profile-Sneaker rund um den Speedcat liefern "positive Signale". Trotzdem sinkt der gesamte Schuhumsatz noch um 5,1 %.
Auch wenn der Umsatz etwas weniger stark sinkt als erwartet, sinkt er sehr deutlich. Hinzu kommt das Ebit schlechter ist als erwaret und die Kosten scheinbar stärker steigen als erwartet. Aus reiner Kurssicht könnte das wieder Richtung/unter 20€ drücken, zumal sich aus der Prognose ableiten lässt, dass das nächste Quartal nochmal sehr schlecht werden könnte. Bin gespannt auf die Reaktion.