UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 376 auf 420 Franken angehoben. Die Abstufung auf "Neutral" erfolge nach einem mehr als 50-prozentigen Kursanstieg der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten, schrieb Matthew Weston in einer Studie am Montag. Seine mittelfristigen guten Wachstumsaussichten für den schweizerischen Pharmakonzern seien gänzlich intakt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 432,7EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 376

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

