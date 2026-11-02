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    Fortuna stößt auf 1,9 g/t Gold über 64 Meter und bestätigt damit eine ausgedehnte Goldmineralisierung bei Kabewest im Rahmen des Bambadji-Projekts im Senegal

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    Fortuna stößt auf 1,9 g/t Gold über 64 Meter und bestätigt damit eine ausgedehnte Goldmineralisierung bei Kabewest im Rahmen des Bambadji-Projekts im Senegal
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 2. November 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ...  - freut sich, vielversprechende erste Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Kabewest im kürzlich erworbenen Bambadji-Projekt im Senegal bekannt zu geben. Kabewest ist das am weitesten fortgeschrittene, durch Bohrungen definierte Prospektionsgebiet in Bambadji und befindet sich etwa 2,3 Kilometer vom geplanten Standort der Anlage des Goldprojekts Diamba Sud entfernt.

     

    Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration, erklärte: „Die ersten Bohrlöcher bei Kabewest haben ausgedehnte mineralisierte Abschnitte ergeben, darunter 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern in Bohrloch FBRC0008. Diese Ergebnisse stützen unsere geologische Interpretation nachdrücklich und weisen deutliche Ähnlichkeiten mit der in Brekzien eingebetteten Mineralisierung bei Diamba Sud auf“, fuhr Herr Weedon fort. „Da etwa 70 Prozent der Untersuchungsergebnisse vorliegen, stärken die bisherigen Ergebnisse weiterhin das Vertrauen in die interpretierten Kontrollfaktoren der Mineralisierung und in das Potenzial von Bambadji, Diamba Sud zu erweitern.“ Herr Weedon schloss mit den Worten: „Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Untersuchungsergebnisse in den kommenden Wochen zu erhalten und den vollständigen Datensatz in unsere Arbeit an einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource einzubeziehen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.“

     

    Highlights der Bohrungen bei Kabewest

     

    FBDD0001: 1,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 23 Metern ab 75 Metern

     

    FBDD0006: 1,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,5 Metern ab 393 Metern

     

    FBDD0008: 3,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

     

    11,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 Metern ab 8 Metern sowie 12,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 30 Metern

     

    FBDD0009: 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 22 Metern ab 65,5 Metern sowie 1,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 23 Metern ab 107 Metern

     

    FBRC0003: 3,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24,2 Metern ab 4 Metern, einschließlich

     

    15,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 25 Metern

     

    FBRC0005: 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,6 Metern ab der Oberfläche

     

    FBRC0008: 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern, einschließlich16,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 Metern ab 24 Metern

     

    Das Bambadji-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Goldprojekt Diamba Sud. Das erste Bohrprogramm von Kabewest, bestehend aus 45 Reverse-Circulation- („RC“) und Diamantbohrlöchern („DD“) mit einer Gesamtlänge von 10.524 Metern, wurde abgeschlossen. Diese Arbeiten bilden die erste Phase eines umfassenderen Bohrprogramms im Umfang von 8 Millionen US-Dollar und 51.000 Metern, das bis Ende 2026 im gesamten Bambadji-Projekt geplant ist. Das Programm konzentriert sich auf mindestens acht vorrangige Prospektionsgebiete (siehe Abbildung 1 und die Pressemitteilung von Fortuna vom 10. August 2026 mit dem Titel „Fortuna erwirbt das hochprospektive Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD“).

     

    Abbildung 1: Bambadji-Projekt: Lage der vorrangigen Explorationsprospekte und Nähe zum geplanten Standort der Anlage des Goldprojekts Diamba Sud

     

     

    Zu den ausgedehnten mineralisierten Abschnitten aus den ersten Bohrungen bei Kabewest gehören 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern in der Bohrung FBRC0008 (siehe Abbildung 2), 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,6 Metern im Bohrloch FBRC0005 (siehe Abbildung 3) sowie 3,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24,2 Metern ab 4 Metern im Bohrloch FBRC0003 (siehe Abbildung 4). Diese Ergebnisse untermauern die aktuelle geologische Interpretation und belegen die geologische Kontinuität mit der in Brekzien eingebetteten Mineralisierung in den nahegelegenen Lagerstätten Diamba Sud. Die Mineralisierung wurde über mehr als 600 Meter Streichlänge durchteuft und ist entlang des Streichs sowie in der Tiefe weiterhin offen, was klare Möglichkeiten für systematische Folgebohrungen bietet.

     

    Etwa 70 Prozent der Untersuchungsergebnisse liegen bereits vor, der Rest wird in den kommenden Wochen erwartet. Die Aktualisierung des geologischen Modells schreitet voran und wird den vollständigen Datensatz der Untersuchungsergebnisse einbeziehen, um die Erstellung einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest zu unterstützen. Vorbehaltlich des Abschlusses und der Überprüfung der verbleibenden technischen Arbeiten geht das Unternehmen davon aus, die Schätzung in seine jährliche Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen aufzunehmen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.

     

    Abbildung 2: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 350NE

     

     

    Abbildung 3: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 250NE

     

     

    Abbildung 4: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 50NE

     

     

    Wie bereits bei Diamba Sud beobachtet, ist die Mineralisierung bei Kabewest im Allgemeinen mit hydrothermalen Brekzieneinheiten, durch Hämatit und Siliziumdioxid alteriertem Kalkstein sowie einer ausgedehnten Pyritbildung verbunden. Diese Merkmale untermauern die interpretierten strukturellen Einflüsse auf goldhaltige Fluide innerhalb des Falémé-Gebiets, in dem sich beide Projekte befinden. Die vergleichbaren geologischen Merkmale, die in den benachbarten Projekten Diamba Sud und Bambadji identifiziert wurden, sprechen für eine fortgesetzte systematische Exploration entlang der Senegal-Mali-Scherzone.

     

    Nach Abschluss der ersten Phase der Bohrungen bei Kabewest wurden die sechs Bohrgeräte zu den Prospektionsgebieten Wari und Latifa verlegt (siehe Abbildung 1), wo jeweils drei Bohrgeräte Gebiete untersuchen, die durch historische, weit auseinanderliegende Erkundungsbohrungen definiert wurden. Zudem schreiten die Arbeiten zur Verfeinerung der Ziele für die Feldsaison 2027 voran, wobei geochemische und geophysikalische Daten über eine Streichlänge von mehr als 60 Kilometern im Rahmen des Bambadji-Projekts ausgewertet werden, wo drei mineralisierte Trends identifiziert wurden. Historische Bohrungen entlang dieser Trends sind im Allgemeinen flach und weit auseinanderliegend, wodurch mehrere mehrere Kilometer lange Lücken entstanden sind, die vorrangige Gebiete für die Bewertung im Rahmen der Explorationsprogramme von Fortuna für die Jahre 2026 und 2027 darstellen.

     

    Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

     

    Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen kamen die folgenden Verfahren und Methoden zur Anwendung. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

     

    Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) kam ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer mit Frontprobenahme zum Einsatz, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn der Wassereintritt den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen gestoppt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mithilfe eines dreistufigen Teilers im Riffle-Split-Verfahren aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu gewinnen. Die verbleibenden 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und validiert waren. Grobkörnige Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

     

    Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Bohrkronen im HQ-Durchmesser, bevor bei der Durchbohrung von frischem Gestein auf NQ-Bohrkronen umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert.

     

    Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder per kommerziellem Kurierdienst zu den Aufbereitungslabors von ALS Global in Kedougou, Senegal, transportiert; die aufbereiteten Probenpulpe wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur Analyseeinrichtung von ALS Global in Ouagadougou, Burkina Faso, befördert. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und eines Feuerprobenverfahrens mit atomar-absorptionsspektrometrischer Auswertung durchgeführt. Proben, deren Analyseergebnisse >10 ppm Au ergaben, wurden erneut mit einer 50-Gramm-Charge und einem Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einfügen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das Labor von ALS Global eigene Qualitätskontrollproben ein.

     

    Qualifizierte Person

     

    Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Er hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen und Meinungen beruhen, durch Überprüfung der geochemischen und geologischen Datenbanken sowie der Diamantbohrkerne verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt „Diamba Sud“ im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

     

    CEO und Vorstandsmitglied

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

     

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und des Eingangs ausstehender Untersuchungsergebnisse; der Fertigstellung und Auswertung geologischer Modelle; der Erstellung, des Zeitplans und der möglichen Aufnahme einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest in die jährliche Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens; den Umfang, den Zeitplan und die Ziele des Explorationsprogramms 2026–2027 bei Bambadji; Aussagen zum Potenzial von Bambadji, Diamba Sud zu erweitern; Aussagen zum vorgeschlagenen Standort der Anlage in Diamba Sud; das Potenzial für eine Fortsetzung der Mineralisierung entlang des Streichs oder in der Tiefe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Wörter wie „erwarten“, „planen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“, „könnte“, „wird“, „sollte“ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlicher Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen und der Vorschriften auf nationaler und lokaler Ebene sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem ukrainisch-russischen und dem israelisch-Hamas-Konflikt, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Arbeitsverhältnis; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

     

    Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigt (wobei diese von der Richtigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und -reserven

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), sowie den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

     

    Anhang 1: Details zum Bohrprogramm des Bambadji-Projekts – Bohrlöcher und Untersuchungsergebnisse

     

    Bohrloch-ID

    Ostkoordinate (WGS84_29N)

    Nordkoordinate (WGS84_29N)

    Höhe (m)

    EOH-Tiefe1

    UTM
    Azimut

    Neigung

    Tiefe
    Ab (m)

    Tiefe bis (m)

    Bohrbreite (m)

    ETW4  (m)

    Au (ppm)

    Bohrlochtyp5

    Gebiet

    FBDD0001

    235001

    1.430.989

    155

    236

    135

    -60

    75

    111

    36

    23,0

    1,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    177

    191

    14

    12,0

    0,9

    DD

    KBW

    FBDD0002

    234985

    1431076

    155

    227

    135

    -50

    174

    192

    18

    13,0

    0,9

    DD

    KBW

    FBDD0003

    235030

    1431102

    158

    236

    135

    -50

    113

    128

    15

    10,0

    0,9

    DD

    KBW

    FBDD0004

    234952

    1430897

    153

    194

    135

    -50

    67

    76

    9

    7,0

    0,6

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    86

    93

    7

    5,5

    1,0

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    108

    114

    6

    4,3

    1,5

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    128

    137

    9

    6,5

    1,2

    DD

    KBW

    FBDD0005

    234866

    1430911

    151

    353

    135

    -50

    18

    39

    21

    16,0

    1,4

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    30

    32

    2

    1,5

    VERLUST

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    45

    54

    9

    6,0

    1,5

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    45

    46

    1

    0,7

    10,4

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    140

    166

    26

    18,0

    0,9

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    179

    198

    19

    14,2

    1,4

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    212

    238

    26

    18,3

    0,7

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    247

    266

    19

    13,2

    0,7

    DD

    KBW

    FBDD0006

    234779

    1.431.000

    150

    534

    135

    -50

    235

    239

    4

    3,0

    1,5

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    276

    286

    10

    7,3

    1,1

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    303

    319

    16

    13,0

    0,9

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    349

    361

    12

    9,0

    0,6

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    393

    430

    37

    29,5

    1,8

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    458

    469

    11

    9,0

    0,7

    DD

    KBW

    FBDD0007

    234884

    1.430.965

    152

    320

    135

    -50

    70

    101

    31

    23,0

    1,0

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    215

    224

    9

    6,0

    1,4

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    230

    269

    39

    21,0

    1,0

    DD

    KBW

    FBDD0008

    234949

    1430758

    150

    282

    135

    -50

    0

    40

    40

    24,0

    3,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    8

    10

    2

    1,5

    11,3

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Und

    30

    31

    1

    0,7

    12,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    48

    85

    37

    23,0

    1,0

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    93

    101

    8

    6,0

    0,6

    DD

    KBW

    FBDD0009

    234775

    1.430.861

    150

    507

    135

    -50

    14

    24

    10

    7,3

    1,0

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    65,5

    100

    34,5

    22,0

    1,4

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    107

    143

    36

    23,0

    1,3

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    109

    110

    1

     

    VERLUST

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    222

    244

    22

    14,6

    0,9

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    251

    265

    14

    8,7

    0,6

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    341

    343

    2

    1,4

    8,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    341

    342

    1

    0,7

    13,0

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    362

    391

    29

    19,3

    1,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    477

    484

    7

    4,6

    1,3

    DD

    KBW

    FBDD0010

    234828

    1430808

    149

     

    135

    -50

    16

    32

    16

    12,4

    1,3

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    20

    21

    1

    0,8

    VERLUST

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Und

    26

    27

    1

    0,8

    VERLUST

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Und

    29

    30

    1

    0,8

    VERLUST

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    175

    197

    22

    18,6

    1,8

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    177

    178

    1

    0,7

    10,2

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    218

    227

    9

    7,1

    1,3

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    285

    315

    30

    23,3

    0,7

    DD

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    352

    365

    13

    9,5

    0,6

    DD

    KBW

    FBDD0011

    234850

    1.431.000

    152

    249

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0012

    235054

    1431220

    159

    239

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0013

    234922

    1430643

    160

    240

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0014

    234599

    1431039

    151

    246

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0015

    234887

    1430678

    158

    297

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0016

    234704

    1431004

    152

    251

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0017

    235019

    1431255

    157

    285

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0018

    234966

    1430954

    153

    224

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0019

    234853

    1430712

    154

    342

    135

    -60

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0020

    234986

    1430720

    153

    188

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0021

    234931

    1.430.989

    155

    245

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0022

    235032

    1431384

    158

    261

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0023

    237150

    1433950

    150

    231

    90

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    Wari

    FBDD0024

    234913

    1430794

    150

    287

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0025

    234781

    1430927

    149

    411

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0027

    234895

    1431025

    153

    296

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0028

    235103

    1431100

    156

    102

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0029

    234840

    1430868

    149

    407

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBDD0031

    234745

    1430964

    149

    525

    135

    -50

    Ausstehende Untersuchungen

     

     

     

     

    DD

    KBW

    FBRC0001

    235043

    1431015

    156

    143

    135

    -50

    2

    4

    2

    1,6

    5,5

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    12

    31

    19

    12,0

    1,9

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    100

    105

    5

    3,8

    1,9

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    109

    114

    5

    3,3

    1,1

    RC

    KBW

    FBRC0002

    235036

    1430948

    154

    180

    135

    -50

    114

    120

    6

    5,3

    0,9

    RC

    KBW

    FBRC0003

    234998

    1430916

    154

    174

    135

    -50

    4

    38

    34

    24,2

    3,1

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    25

    26

    1

    0,7

    15,1

    RC

    KBW

    FBRC0004

    235099

    1431033

    156

    66

    135

    -50

    10

    45

    35

    24,3

    1,0

    RC

    KBW

    FBRC0005

    235065

    1431071

    157

    144

    135

    -50

    0

    46

    46

    29,6

    1,4

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    55

    56

    1

    0,7

    5,4

    RC

    KBW

    FBRC0006

    235036

    1430741

    152

    126

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0007

    235091

    1431254

    156

    168

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0008

    235089

    1431185

    160

    120

    135

    -50

    19

    115

    96

    64,0

    1,9

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    24

    26

    2

    1,5

    16,3

    RC

    KBW

    FBRC0009

    235022

    1430684

    158

    144

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0010

    234992

    1430643

    158

    132

    135

    -55

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0011

    234957

    1430607

    161

    108

    135

    -50

    6

    26

    20

    13,0

    1,5

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    11

    12

    1

    0,7

    13,8

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

    Und

    13

    17

    4

     

    VERLUST

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    54

    61

    7

    6,5

    0,9

    RC

    KBW

     

     

     

     

     

     

     

    79

    102

    23

    16,3

    0,4

    RC

    KBW

    FBRC0012

    234730

    1430836

    152

    120

    135

    -50

    114

    120

    6

    4,0

    1,1

    RC

    KBW

    FBRC0013

    234695

    1430872

    151

    138

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0014

    234625

    1430943

    152

    162

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0015

    235067

    1431349

    158

    156

    135

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    FBRC0016

    234894

    1430600

    162

    120

    135

    -50

    94

    103

    9

    6,7

    0,7

    RC

    KBW

    FBRC0017

    237175

    1.434.000

    149

    108

    90

    -50

    NSI

     

     

     

     

    RC

    KBW

    Anmerkungen:

    1. EOH: Bohrlochende

    2. Tiefen und Breiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben

    3. NSI: Keine nennenswerten Durchschneidungen

    4. ETW: Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit

    5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrung


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    Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 8,10EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.




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    Fortuna stößt auf 1,9 g/t Gold über 64 Meter und bestätigt damit eine ausgedehnte Goldmineralisierung bei Kabewest im Rahmen des Bambadji-Projekts im Senegal Fortuna_02-11-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia, 2. November 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/  - freut sich, vielversprechende erste …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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