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    Catalyx bringt OpenLine auf den Markt, um regulatorisch einwandfreie Steuerung und höheren Durchsatz für die Hochgeschwindigkeitsfertigung zu ermöglichen.

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    Neue Plattform verbindet KI-gesteuerte und traditionelle Bildverarbeitung, Anlagen und Unternehmenssysteme, sodass Produktionslinien als eine Einheit funktionieren.

    NEWTOWN, Pa., 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx hat heute OpenLine auf den Markt gebracht, eine intelligente Plattform, die KI-gesteuerte und traditionelle Bildverarbeitungssysteme, Produktionsgeräte und Unternehmenssoftware über Fertigungslinien hinweg miteinander verbindet, sodass sie als ein koordiniertes System funktionieren. OpenLine unterstützt Hersteller in den Bereichen Biowissenschaften, Konsumgüter und anderen schnelllebigen Branchen dabei, den Durchsatz zu steigern, gleichzeitig die Qualität zu verbessern und den Anforderungen stark regulierter Umgebungen gerecht zu werden.

    An operator reviews an AI-driven vision inspection result using Catalyx OpenLine.

    „Unsere Kunden investieren viel in Geräte und Systeme, die zwar jeweils ihre Aufgabe gut erfüllen, aber nie für die Zusammenarbeit konzipiert wurden." „Dadurch müssen ihre Teams die Lücken manuell füllen, was die Produktion verlangsamt und das Compliance-Risiko erhöht", sagte Mario L. Rocci, Jr., CEO von Catalyx. „OpenLine ändert das." Es gibt unseren Kunden die Kontrolle über die gesamte Produktionslinie und Einblicke in den gesamten Prozess, indem es ihre bestehenden Systeme zu einem koordinierten Gesamtbetrieb verbindet, sodass sie an jedem Standort mit größerer Zuversicht mehr produzieren können."

    Die Herausforderung: Nicht miteinander verbundene Produktionslinien
    Die meisten Produktionslinien bestehen aus Geräten und Software, die über viele Jahre von verschiedenen Anbietern geliefert wurden. Jedes System funktioniert für sich genommen gut, aber die Systeme tauschen selten Daten aus. Wenn ein Inspektionssystem ein Problem feststellt, müssen die Bediener dies oft manuell überprüfen und auf Papier oder in einem separaten System dokumentieren. Über mehrere Produktionslinien und Standorte hinweg verlangsamen diese Lücken die Produktion und erschweren die Aufrechterhaltung der Konsistenz. Der Druck verstärkt sich, da die Hersteller auf eine größere Produktvielfalt in kleineren Losgrößen umstellen, was zu häufigeren Umrüstungen der Produktionslinien führt.

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    PR Newswire (dt.)
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