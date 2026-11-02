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    Deutsche Telekom verliert im schwachen Telekomsektor an Wert

    Unter Druck

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    Die Aktie der Deutschen Telekom gibt um 1,69 % nach und schmälert damit ihr Wochenplus.

    Unter Druck - Deutsche Telekom verliert im schwachen Telekomsektor an Wert
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Im Telekomsektor stehen mehrere Aktien unter Druck: Neben der Deutschen Telekom verlieren auch AT&T, Verizon Communications und Vodafone Group an Wert. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang der Telekom-Aktie gibt es zunächst nicht.

    Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,94 % hinzunehmen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -7,88 % verloren.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,28 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,51 %. Telefonica legt um +0,30 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,95 %.

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,86 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rückgängen und die anstehenden Telekom-Zahlen. Starke T-Mobile-US-Ergebnisse stützen Erwartungen; zugleich werden sinkender operativer Cashflow und höhere Kündigungsquoten diskutiert. Die Konsensschätzungen liegen bei 2,28 Euro Gewinn je Aktie und 1,12 Euro Dividende. Weitere Themen sind erhoffte KI-Kostensenkungen, die Digital-Euro-Partnerschaft und T-Mobiles 6G-Pläne.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Die Aktie von Deutsche Telekom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,79 %, über 10 Jahre bei 6,36 %.

    Schlag auf Schlag in der Berichtssaison


    Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche überwiegend positiv entwickelt und sich damit deutlich von anderen internationalen Aktienbörsen abgegrenzt. Grund dafür waren unter anderem gute Konjunkturdaten und die vergleichsweise …

    Digitalminister will mehr Tempo bei KI


    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Deutschland vor dem Digitalgipfel dazu aufgerufen, im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) schneller und aktiver zu werden. "Da liegt Wertschöpfung, da liegt Wachstum, da liegen Arbeitsplätze", sagte …

    Weiterer Dax-Anstieg hängt an US-Zwischenwahlen und -Jobdaten


    In der neuen Woche dürften insbesondere die US-Zwischenwahlen (Midterms) die jüngste Erholung des Dax auf die Probe stellen. Denn sie könnten sich wegen der Furcht vor einer Eskalation des Iran-Krieges unmittelbar auf die Ölpreise und damit auf die …

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,79 %
    1 Monat -1,76 %
    3 Monate -4,94 %
    1 Jahr -5,29 %
    Stand: 02.11.2026, 12:24 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Telekom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Telekom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Telekom

    -1,77 %
    +1,79 %
    -1,76 %
    -4,94 %
    -5,29 %
    +23,10 %
    +57,74 %
    +81,54 %
    +61,66 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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