Deutsche Telekom verliert im schwachen Telekomsektor an Wert

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,94 % hinzunehmen.

Im Telekomsektor stehen mehrere Aktien unter Druck: Neben der Deutschen Telekom verlieren auch AT&T, Verizon Communications und Vodafone Group an Wert. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang der Telekom-Aktie gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -7,88 % verloren.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,28 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,51 %. Telefonica legt um +0,30 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,95 %.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,86 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rückgängen und die anstehenden Telekom-Zahlen. Starke T-Mobile-US-Ergebnisse stützen Erwartungen; zugleich werden sinkender operativer Cashflow und höhere Kündigungsquoten diskutiert. Die Konsensschätzungen liegen bei 2,28 Euro Gewinn je Aktie und 1,12 Euro Dividende. Weitere Themen sind erhoffte KI-Kostensenkungen, die Digital-Euro-Partnerschaft und T-Mobiles 6G-Pläne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Die Aktie von Deutsche Telekom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,79 %, über 10 Jahre bei 6,36 %.

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Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,79 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate -4,94 % 1 Jahr -5,29 %

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Stand: 02.11.2026, 12:24 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Telekom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Telekom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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