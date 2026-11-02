HelloFresh: Aktie steigt trotz deutlicher Wochenverluste

Auf Sicht von drei Monaten bleibt HelloFresh trotz des heutigen Kurssprungs mit -20,09 % im Minus.

Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei HelloFresh ist nicht erkennbar. Trotz des Tagesgewinns verliert die Aktie auf Wochensicht 12,72 %. Auch die Vergleichswerte zeigen keine gemeinsame Aufwärtsbewegung: Kroger und Walmart geben leicht nach, Delivery Hero legt nur geringfügig zu.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -12,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -55,44 % verloren.

Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -49,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,70 %.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,72 % 1 Monat +11,90 % 3 Monate -20,09 % 1 Jahr -61,41 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 02.11.2026, 12:25 Uhr

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,70 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,11 %.

Informationen zur HelloFresh Aktie

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 487,01 Mio. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die HelloFresh Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HelloFresh Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HelloFresh Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.