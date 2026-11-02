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    HelloFresh: Aktie steigt trotz deutlicher Wochenverluste

    Aktie im Fokus

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    Die HelloFresh-Aktie legt um 4,57 % zu und entwickelt sich damit stärker als Kroger, Walmart und Delivery Hero.

    Aktie im Fokus - HelloFresh: Aktie steigt trotz deutlicher Wochenverluste
    Foto: HelloFresh

    Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei HelloFresh ist nicht erkennbar. Trotz des Tagesgewinns verliert die Aktie auf Wochensicht 12,72 %. Auch die Vergleichswerte zeigen keine gemeinsame Aufwärtsbewegung: Kroger und Walmart geben leicht nach, Delivery Hero legt nur geringfügig zu.

    HelloFresh Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 02.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt HelloFresh trotz des heutigen Kurssprungs mit -20,09 % im Minus.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -12,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -55,44 % verloren.

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    Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -49,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,70 %.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,72 %
    1 Monat +11,90 %
    3 Monate -20,09 %
    1 Jahr -61,41 %
    Stand: 02.11.2026, 12:25 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,70 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,11 %.

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 487,01 Mio. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HelloFresh Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HelloFresh Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    HelloFresh

    +4,57 %
    -12,72 %
    +11,90 %
    -20,09 %
    -61,41 %
    -87,14 %
    -96,35 %
    -77,00 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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