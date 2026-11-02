SK hynix springt um 6,29 % nach oben und führt Speicherchipwerte an

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SK hynix über einen Zuwachs von +1,46 % freuen.

Speicherchipwerte legen zu: Micron Technology steigt um 1,83 %, Western Digital gewinnt 2,80 %. SK hynix zieht damit deutlich stärker an als die beiden Wettbewerber. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um +13,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +91,37 % gewonnen.

Informationen zur SK hynix Aktie

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Es gibt 729 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 714,29 Mrd. € wert.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,49 % 1 Monat -18,67 % 3 Monate +1,46 % 1 Jahr +91,37 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Stand: 02.11.2026, 12:25 Uhr

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,83 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,80 %.

SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SK hynix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SK hynix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.