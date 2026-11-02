Mit den Ölwerten gibt auch Deutsche Rohstoff nach

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutsche Rohstoff nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,25 %.

Im Ölsektor geben auch Equinor, TotalEnergies und ENI nach, wobei Equinor mit einem Minus von 3,49 % am deutlichsten verliert. Deutsche Rohstoff reiht sich in die Branchenbewegung ein. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Rohstoff eine positive Entwicklung von +80,55 % erlebt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Equinor notiert im Minus, mit -3,49 %. ENI notiert im Minus, mit -1,29 %. Shell verliert -1,11 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -1,39 %.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 437,98 Mio. € wert.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 31,75 %, über 10 Jahre bei 16,68 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat +9,02 % 3 Monate +10,25 % 1 Jahr +82,61 %

Deutsche Rohstoff Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 02.11.2026, 12:26 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Rohstoff Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Rohstoff Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.