Nach der Hochstufung auf Buy klettert AIXTRON zeitweise um 6,85 %

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für AIXTRON-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -10,82 % hinnehmen mussten.

Kepler Cheuvreux stuft AIXTRON auf Buy hoch und gibt der Aktie damit Auftrieb. Zeitweise beträgt das Kursplus 6,85 %, bevor ein Teil der Gewinne wieder verloren geht. Die Nachfrage ist inzwischen nicht mehr das Problem, der Engpass liegt in der eigenen Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +17,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +94,32 % gewonnen.

Nach der kleinen Korrektur vom Freitag hat sich der Dax zum Wochenbeginn wieder stabilisiert. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. …

Kepler Cheuvreux stuft Aixtron auf Buy hoch, die Aktie springt zeitweise über das Hoch vom Donnerstag. Die Nachfrage ist kein Problem mehr, der Engpass liegt inzwischen in der eigenen Fertigung.

Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der Dax zu Wochenbeginn zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,25 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,73 %, über 10 Jahre bei 21,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs KI-getriebenen Auftragsboom, mögliche Kapazitätsengpässe 2027 und die Suche nach 100 Mitarbeitern. Diskutiert werden Wachstumschancen durch 300-mm-GaN-Anlagen und optische Verbindungen. Trotz positiver Analystenurteile fiel die Aktie im schwachen Tech-Umfeld auf 32,80 Euro. JPMorgan senkte das Kursziel auf 52,50 Euro bei weiterhin Overweight; mwb research nennt 45 Euro. Daneben stehen Sorgen vor überhöhten Erwartungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,16 % 1 Monat -9,53 % 3 Monate -10,82 % 1 Jahr +139,59 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 02.11.2026, 12:27 Uhr

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,83 Mrd. € wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.