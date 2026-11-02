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    SICO gibt bekannt, dass auf dem Gateway Gulf 2026 neue Aufträge im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar von institutionellen und privaten Anlegern vergeben wurden

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    MANAMA, Bahrain, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- SICO BSC (c), ein führender regionaler Vermögensverwalter, Broker und Investmentbanker mit direkter Präsenz in Bahrain, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gab heute auf dem „Gateway Gulf 2026"-Forum in Manama bekannt, dass 2026 neue Aufträge im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar von institutionellen und privaten Anlegern vergeben wurden.

    Najla Al Shirawi, Group CEO of SICO

    Der Gesamtbetrag entspricht dem Gesamtwert der neuen Mandate, die SICO in den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung, Private Banking und Investmentbanking erhalten hat. Diese umfassen ein breites Spektrum an Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf öffentlichen Märkten liegt und der Rest auf privaten Märkten. Darin enthalten sind neue Zuflüsse und Investitionen in Höhe von rund 1,4 Milliarden US-Dollar in von SICO verwaltete öffentliche und private Fonds und Portfolios sowie Transaktionen und Mandate im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar auf öffentlichen und privaten Märkten sowie bei alternativen Anlageprodukten.

    Najla Al Shirawi, Group CEO von SICO, kommentierte die Bekanntgabe wie folgt: „Die neuen Mandate im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar, die SICO von institutionellen und privaten Anlegern in den Bereichen Vermögensverwaltung, Private Banking und Investmentbanking erhalten hat, spiegeln deren Vertrauen in unsere Kompetenzen, die Stärke unserer Kundenbeziehungen in der gesamten Region und unsere Fähigkeit wider, ihren vielfältigen Anlagebedürfnissen gerecht zu werden. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Kapital mit Chancen zu verbinden, unsere Anlagekompetenzen auszubauen und langfristigen Wert für unsere Kunden zu schaffen."

    Mit Blick auf die Zukunft fügte Al Shirawi hinzu: „Dynamische Märkte unterstreichen die Bedeutung von Innovation, disziplinierter Umsetzung und kundenorientierten Lösungen. Unsere Fähigkeit, sich wandelnde Anlegerbedürfnisse zu antizipieren und sich abzeichnende Chancen zu erkennen, wird für unser Wachstum und unsere regionale Führungsposition von zentraler Bedeutung bleiben. Wir sprechen zudem dem Bahrain Economic Development Board unsere Anerkennung dafür aus, dass es über ‚Gateway Gulf' regionale und internationale Investoren zusammenbringt, sowie der Zentralbank von Bahrain für ihr anhaltendes Engagement zur Stärkung der Position des Königreichs als führender Finanz- und Investitionsstandort."

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    SICO gibt bekannt, dass auf dem Gateway Gulf 2026 neue Aufträge im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar von institutionellen und privaten Anlegern vergeben wurden MANAMA, Bahrain, 2. November 2026 /PRNewswire/ - SICO BSC (c), ein führender regionaler Vermögensverwalter, Broker und Investmentbanker mit direkter Präsenz in Bahrain, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gab heute auf dem …
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