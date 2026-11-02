SFC Energy hebt zum dritten Mal die Prognose an

Laut den vorläufigen Zahlen kletterte der Umsatz in den ersten neun Monaten um 29 Prozent auf 133 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte 33,7 Millionen Euro. Berenberg-Analyst Robert-Jan van der Horst hatte mit 129 Millionen Euro Umsatz und 27,6 Millionen Euro operativem Ergebnis gerechnet, und schon das galt als ambitioniert.

SFC Energy hat die eigenen Ziele schneller erreicht als geplant. Nach neun Monaten steht der Brennstoffzellenspezialist bereits am oberen Ende seiner bisherigen Jahresprognose und hebt den Ausblick deshalb zum dritten Mal in diesem Jahr an. Die Privatbank Berenberg bleibt optimistisch.

Besonders kräftig fiel das dritte Quartal aus. Die Erlöse schossen im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 50,4 Millionen Euro nach oben. Das bereinigte EBITDA lag bei 15,3 Millionen Euro, was einer Marge von 30,3 Prozent entspricht. Beim bereinigten EBIT standen 11,7 Millionen Euro zu Buche.

Haupttreiber war erneut der Rekordauftrag aus der Ukraine im Verteidigungsbereich, den SFC zügiger abarbeitete als erwartet. Zusätzlichen Schub lieferte die anziehende Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, die im Segment Clean Power Management die Bruttomarge verbesserte.

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Beim Umsatzziel von 166 bis 175 Millionen Euro bleibt das Unternehmen zwar. Für das bereinigte EBITDA peilt SFC nun aber 36 bis 38 Millionen Euro an, zuvor waren es 31,5 bis 34 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT soll zwischen 25,5 und 27,5 Millionen Euro liegen statt bisher 21,5 bis 25,5 Millionen Euro.

Van der Horst hatte die Anhebung nach dem starken zweiten Quartal kommen sehen und liegt mit 36 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA am unteren Rand der neuen Spanne. Höhere Abschreibungen für ein ERP-Projekt drücken in seinem Modell allerdings etwas auf den Gewinn je Aktie. Der Marktkonsens liegt mit 33,8 Millionen Euro noch deutlich darunter. Ziehen die übrigen Analysten nach, dürfte das der Aktie Rückenwind geben.

Berenberg bestätigt daher die Kaufempfehlung samt Kursziel von 27,50 Euro. Gemessen am Schlusskurs von 18 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von gut 50 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.





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