🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEstee Lauder Companies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Estee Lauder Companies Registered (A)

    Rückenwind für Luxusaktie: Estée Lauder überrascht doppelt!

    Duftgeschäft treibt die Wende

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Estée Lauder hebt seinen Ausblick an und übertrifft die Gewinnerwartungen. Die Aktie legt vorbörslich um 3,9 Prozent zu. Ein Wachstumstreiber sticht heraus, mit dem der Konzern auch jüngere Käufer für sich gewinnen will.

    Duftgeschäft treibt die Wende - Rückenwind für Luxusaktie: Estée Lauder überrascht doppelt!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Estée Lauder liefert neue Hoffnung auf eine erfolgreiche Wende. So hat der Kosmetikkonzern die Gewinnerwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 3,9 Prozent.

    Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5,5 Prozent. Bisher waren drei bis fünf Prozent angepeilt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf 3,20 bis 3,45 US-Dollar erhöht, nachdem sie zuvor bei 3,10 bis 3,35 US-Dollar gelegen hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Long
    361,37€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    409,14€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Quartalsbilanz kann sich sehen lassen: Im ersten Geschäftsquartal steigt der verwässerte Gewinn je Aktie auf 64 US-Cent. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten lediglich 51 US-Cent erwartet. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar.

    Den entscheidenden Wachstumsimpuls liefern Parfüms. Dabei hilft die preisgünstigere "Kilian’s Cocktails Collection", die laut Bloomberg die wachstumsstärkste Marke des Konzerns im vergangenen Quartal war. Estée Lauder gibt an, davon zu profitieren, die Bindung zu seinen Kunden zu stärken und jüngere Käufer anzusprechen.

    Dafür setzt der Konzern unter anderem auf den Duft Glimmer. Der im Sommer eingeführte Luxusduft wird von der Schauspielerin Hailee Steinfeld beworben. Es ist die bedeutendste neue Duftlancierung des Unternehmens seit Jahren. Das Produkt soll eine jüngere Kundschaft gewinnen.

    An der Börse bleibt allerdings eine Lücke: Bis zum Handelsschluss der vergangenen Woche legte die Aktie seit Jahresbeginn um 4,3 Prozent zu. Der S&P 500 gewann im selben Zeitraum elf Prozent.

    Estee Lauder Companies Registered (A)

    +0,58 %
    +3,04 %
    +25,50 %
    +37,77 %
    +19,40 %
    +1,33 %
    -64,13 %
    +32,30 %
    +677,04 %
    ISIN:US5184391044WKN:897933
    Estee Lauder Companies Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Aktie des Konkurrenten LVMH notiert am Montagnachmittag leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 386,55 Euro (Stand: 12:40 Uhr MEZ). 

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Duftgeschäft treibt die Wende Rückenwind für Luxusaktie: Estée Lauder überrascht doppelt! Estée Lauder hebt seinen Ausblick an und übertrifft die Gewinnerwartungen. Die Aktie legt vorbörslich um 3,9 Prozent zu. Ein Wachstumstreiber sticht heraus, mit dem der Konzern auch jüngere Käufer für sich gewinnen will.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     