Rückenwind für Luxusaktie: Estée Lauder überrascht doppelt!

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5,5 Prozent. Bisher waren drei bis fünf Prozent angepeilt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf 3,20 bis 3,45 US-Dollar erhöht, nachdem sie zuvor bei 3,10 bis 3,35 US-Dollar gelegen hatte.

Estée Lauder liefert neue Hoffnung auf eine erfolgreiche Wende. So hat der Kosmetikkonzern die Gewinnerwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 3,9 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auch die Quartalsbilanz kann sich sehen lassen: Im ersten Geschäftsquartal steigt der verwässerte Gewinn je Aktie auf 64 US-Cent. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten lediglich 51 US-Cent erwartet. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar.

Den entscheidenden Wachstumsimpuls liefern Parfüms. Dabei hilft die preisgünstigere "Kilian’s Cocktails Collection", die laut Bloomberg die wachstumsstärkste Marke des Konzerns im vergangenen Quartal war. Estée Lauder gibt an, davon zu profitieren, die Bindung zu seinen Kunden zu stärken und jüngere Käufer anzusprechen.

Dafür setzt der Konzern unter anderem auf den Duft Glimmer. Der im Sommer eingeführte Luxusduft wird von der Schauspielerin Hailee Steinfeld beworben. Es ist die bedeutendste neue Duftlancierung des Unternehmens seit Jahren. Das Produkt soll eine jüngere Kundschaft gewinnen.

An der Börse bleibt allerdings eine Lücke: Bis zum Handelsschluss der vergangenen Woche legte die Aktie seit Jahresbeginn um 4,3 Prozent zu. Der S&P 500 gewann im selben Zeitraum elf Prozent.

Die Aktie des Konkurrenten LVMH notiert am Montagnachmittag leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 386,55 Euro (Stand: 12:40 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion