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    Desay SV unterstützt die globale Expansion von Li Auto mit Full-Stack-Lösungen für intelligente Cockpits

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    Desay SV unterstützt die globale Expansion von Li Auto mit Full-Stack-Lösungen für intelligente Cockpits
    Foto: mirkomedia - 48191602

    PARIS, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Desay SV, ein globaler Anbieter von Automobiltechnologie, unterstützt die Expansion von Li Auto in globale Märkte mit intelligenten Cockpit-Lösungen, die auf regionale Bedürfnisse zugeschnittene Hardware- und Softwarefunktionen vereinen.

    Desay SV liefert Cockpit-Systeme für die gesamte globale Fahrzeugpalette von Li Auto und unterstützt damit Fahrzeuge, die unter anderem in Europa, Zentralasien und im Nahen Osten auf den Markt gebracht werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellte Desay SV seine Fähigkeiten bei der Entwicklung lokalisierter Lösungen auf einer standardisierten globalen Plattform unter Beweis und unterstützte Li Auto dabei, maßgeschneiderte Fahrerlebnisse für verschiedene Märkte bereitzustellen.

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    Ausgelegt auf Familienkomfort und regionale Nutzerbedürfnisse

    Der Li 6 wurde für Familienkomfort und Langstreckenfahrten konzipiert und bietet ein geräumiges, technologiegestütztes Cockpit. In Europa hat Li Auto eine eigenständige globale Softwareplattform entwickelt, die acht europäische Sprachen unterstützt und lokalisierte Karten- und Navigationsfunktionen sowie Amap, Spotify und Apple CarPlay integriert, wodurch ein nahtloseres und personalisierteres Fahrerlebnis für europäische Nutzer geschaffen wird.

    Li Auto Li 6 Showcased at the Paris Motor Show

    Desay SV unterstützt marktgerechte Cockpit-Lösungen

    Für die globalen Modelle von Li Auto bietet Desay SV Unterstützung in vier Bereichen: Hardware, Anwendungsintegration, Zertifizierungsunterstützung und Tests. Die Unterstützung umfasst Cockpit-Lösungen wie Cockpit-Domain-Controller sowie die lokalisierte Anwendungsintegration und die Anpassung von Funktionen an marktspezifische Anforderungen. Desay SV unterstützt Li Auto zudem bei der Erlangung der für verschiedene internationale Märkte erforderlichen Zertifizierungen und hat im Rahmen des globalen Modellprogramms bereits zur Erlangung von 32 internationalen Qualifizierungszertifizierungen in 35 Ländern und Regionen beigetragen.

    Desay SV Supports Li Auto’s Localized Cockpit Solutions for the Li 6

    Um den unterschiedlichen regionalen Nutzerpräferenzen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, enthalten die Cockpit-Lösungen marktspezifische Merkmale und Funktionen. In Europa integriert die Sensorlösung für den Fahrgastraum die Funktionen „Advanced Driver Distraction Warning" (ADDW) und „Driver Drowsiness and Attention Warning" (DDAW) und trägt so dazu bei, die einschlägigen europäischen gesetzlichen Anforderungen sowie die Sicherheitsbewertungskriterien von Euro NCAP zu erfüllen. Für Fahrzeuge, die in Europa und im Nahen Osten vermarktet werden, unterstützt die Cockpit-Lösung zudem Digital Audio Broadcasting (DAB) und erfüllt damit die lokalen Anforderungen an den digitalen Rundfunk.

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