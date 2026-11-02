Shell schlägt zu: Dieser Deal könnte das Fluggeschäft verändern

Zusätzlich umfasst die Vereinbarung Bionaphtha und Biopropan. Die Anlage soll im Oktober 2028 den Betrieb aufnehmen.

Die Shell-Tochter Shell Trading Rotterdam hat mit Green Sky Manara eine langfristige Vereinbarung über die Abnahme von Produkten aus einer geplanten Anlage am Hafen von Nador in Marokko unterzeichnet. Shell erhält damit exklusive Abnahmerechte für jährlich rund 150.000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) oder eine entsprechende Menge hydrierten Pflanzenöls (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Richard Jory, Executive Vice President für den Produkt- und Rohstoffhandel bei Shell, sieht in der Vereinbarung einen wichtigen Baustein der Unternehmensstrategie. Sie soll Kunden den Zugang zu emissionsärmeren Kraftstoffen erleichtern und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähige Lieferketten stärken.

Shell baut SAF-Geschäft international aus

Nachhaltiger Flugkraftstoff gilt als eine Möglichkeit für die Luftfahrtbranche, ihre Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus zu senken. Vollständig emissionsfrei ist SAF allerdings nicht. Mit der steigenden Nachfrage wächst auch die Herausforderung, Fluggesellschaften und Treibstofflieferanten zuverlässig zu versorgen.

Shell setzt deshalb auf langfristige Liefervereinbarungen und ein internationales Handels- und Logistiknetzwerk. Der Deal in Marokko folgt auf eine ähnliche Vereinbarung für eine geplante Anlage in Ägypten, die Green Sky Capital entwickelt.

Darüber hinaus umfasst das SAF-Portfolio des Konzerns Abnahmevereinbarungen mit Produktionsanlagen in Pakistan, Malaysia, Thailand und den USA. Damit will Shell die Versorgung wichtiger Luftfahrtmärkte absichern und Produzenten mit Abnehmern verbinden.

Shell zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Händlern und Lieferanten von nachhaltigem Flugkraftstoff. Das Unternehmen bietet SAF bereits an mehr als 80 Flughäfen in 18 Ländern an.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 48,15EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

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