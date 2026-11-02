Alzchem Group büßt binnen eines Monats mehr als zehn Prozent ein

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alzchem Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,74 % hinnehmen.

Alzchem Group kündigt einen Aktienrückkauf an: Ab dem 3. November will der Konzern über XETRA bis zu 125.000 Aktien für maximal 20 Millionen Euro erwerben. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Mit dem Minus bleibt die Aktie deutlich hinter dem SDAX zurück, der um 1,07 % zulegt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -9,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,26 % verloren.

Während Alzchem Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,07 %. Damit gehört Alzchem Group heute zu den auffälligeren Werten.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,89 % 1 Monat -10,15 % 3 Monate -8,74 % 1 Jahr -13,80 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Stand: 02.11.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Alzchem Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,63 %.

Alzchem setzt auf eigene Aktien: Ab dem 3. November 2026 will der Konzern über XETRA bis zu 125.000 Anteilsscheine für maximal 20 Mio. Euro zurückkaufen.

EQS-News: Alzchem Group AG / Key word(s): Share Buyback Start Share Buyback 02.11.2026 / 08:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Alzchem Group AG Disclosure according to Article 5 of EU …

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Start Aktienrückkauf 02.11.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alzchem Group AG Bekanntmachung nach Artikel 5 der …

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alzchem Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alzchem Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.