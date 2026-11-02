Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,12054 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,12054

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,109587USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,12054USD ein Wert von 10.098,7USD geworden – ein Gewinn von +0,99 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Lage von EUR/USD nach dem Wochenschluss bei 1,1157. Unter 1,12 bleibt das Szenario bärisch. Zentrale Unterstützung ist das Mai-Tief bei 1,1065; ein Bruch könnte zu Kursen um 1,09 führen. Widerstände liegen bei 1,1214 und um 1,1270, ein mögliches Erholungsziel bei 1,1350. Nach der Fed-Sitzung wurde die kurzfristige Abwärtstendenz gebrochen und die Trading Range zurückerobert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.