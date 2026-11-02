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    TD vereint seine globalen Vermögensverwaltungsgeschäfte unter einem Namen

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    TD vereint seine globalen Vermögensverwaltungsgeschäfte unter einem Namen
    Foto: adobe.stock.com

    TD Global Investment Solutions wird zu TD Asset Management und erleichtert damit Kunden weltweit die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

    TORONTO, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- TD Global Investment Solutions wird ab sofort unter dem Namen TD Asset Management (TDAM) firmieren und damit eine einheitliche globale Marke für das Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens mit institutionellen Anlegern und Privatkunden schaffen. Außerdem hat Epoch Investment Partners, Inc. (TD Epoch) seinen Namen in TD Asset Management (US) Inc. (TDAM US) geändert. Sowohl TD Asset Management Inc. als auch TDAM US werden ihre Produkte und Dienstleistungen unter dem Namen TDAM anbieten. Die Änderung gilt für alle Märkte und Rechtsordnungen und vereint die Vermögensverwaltungskompetenzen von TDAM unter einer globalen Marke.

    „Unsere einheitliche Marke sorgt für einen klareren Marktauftritt sowie ein einheitlicheres Erlebnis für unsere Kunden weltweit", sagt David Sykes, Geschäftsführer von TDAM und Geschäftsbereichsleiter der TD Bank Group. „Indem wir unsere Kompetenzen unter einem Namen bündeln, erleichtern wir es unseren Kunden, unser breites Spektrum an Anlagekompetenzen besser zu verstehen und zu nutzen."

    Wichtigste Erkenntnisse:

    • TD Global Investment Solutions wird unter dem Namen TDAM firmieren.
    • TD Epoch hat seinen Namen in TDAM US geändert.
    • Unter einer einheitlichen Marke wird TDAM seine weltweiten Kompetenzen weiterhin nutzen, um ein diszipliniertes Anlagemanagement anzubieten.
    • Unsere einheitliche Marke sorgt für einen klareren Marktauftritt und ein einheitlicheres Kundenerlebnis weltweit.

    Ein einfacheres, stärker vernetztes Kundenerlebnis

    Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf den Anlageansatz von TDAM. Investmentteams, Portfoliomanager, Anlagephilosophien und Serviceteams bleiben unverändert.

    „Unser Fokus bei TDAM lag schon immer darauf, unsere Kunden in den Mittelpunkt all unseres Handelns zu stellen. Dieses Engagement zeigt sich darin, wie wir Innovationen vorantreiben, nach Spitzenleistungen im Anlagemanagement streben sowie enge Beziehungen aufbauen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die bessere Ergebnisse erzielen sollen und unseren Kunden helfen, ihre Anlageziele zu erreichen", sagt Sykes.

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