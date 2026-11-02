Das IVI Institute stellt Fruchtbarkeitswissen und Behandlungsoptionen in den Mittelpunkt der European Fertility Week

MADRID, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Das IVI Institute veröffentlichte heute die folgende Erklärung des geschäftsführenden Vorsitzenden und IVI-Mitbegründers Prof. Antonio Pellicer anlässlich der European Fertility Week, einer 2016 ins Leben gerufenen Initiative der Organisation Fertility Europe. Die jährlich in der ersten vollen Novemberwoche stattfindende European Fertility Week dient als Plattform für Akteure im Bereich der Fruchtbarkeitsbehandlung, um das Bewusstsein für Unfruchtbarkeit sowie die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten für Frauen und Männer weltweit zu schärfen. Prof. Pellicer gründete IVI ursprünglich 1990 in Valencia, Spanien. Als Arzt, Forscher und Pädagoge hat er das IVI Institute von seiner ersten Klinik zu einem internationalen Netzwerk für Fruchtbarkeitsbehandlungen ausgebaut.

Das neu eingeführte IVI Institute Fertility Barometer zeigt eine Diskrepanz zwischen den Familien, die sich Frauen wünschen, und denen, die sie tatsächlich gründen können, und unterstreicht damit die Notwendigkeit früherer Gespräche über Fruchtbarkeit, vertrauenswürdiger Informationen und eines besseren Zugangs zur Gesundheitsversorgung

„Das neu veröffentlichte IVI Institute Fertility Barometer macht deutlich, dass der Wunsch nach Mutterschaft weiterhin stark ist, doch zu viele Frauen in ganz Europa stehen vor Hindernissen, wenn sie die Familien gründen wollen, die sie sich wünschen. In den neun Ländern, die wir für das Barometer befragt haben, sind 82 % der Frauen bereits Mütter oder wünschen sich Kinder, und 73 % geben an, dass die Mutterschaft ein wichtiges Lebensziel ist. Viele Frauen, die unter Unfruchtbarkeit leiden, suchen jedoch nie ärztliche Hilfe. Die Ergebnisse des Fertility Barometer unterstreichen, warum wir Gespräche über Fruchtbarkeit früher beginnen müssen.

Frauen und Männer verdienen klare sowie vertrauenswürdige Informationen über ihre Fruchtbarkeit, darüber, wie sich diese im Laufe der Zeit verändern kann und wann sie fachärztlichen Rat einholen sollten. Diese Gespräche sollten lange vor dem Auftreten von Schwierigkeiten bei der Empfängnis beginnen, um den Menschen zu helfen, ihre Möglichkeiten zu verstehen sowie fundierte Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen.

In dieser European Fertility Week greifen wir auf fast vier Jahrzehnte Forschung und klinische Erfahrung des IVI Institute sowie auf die kürzlich veröffentlichten Daten des Fertility Barometer zurück, um das Thema Fruchtbarkeit in den Vordergrund zu rücken und mehr Angehörige der Gesundheitsberufe zu ermutigen, Fruchtbarkeit zu einem routinemäßigen Bestandteil von Gesprächen über Gesundheit und Wohlbefinden zu machen. Mehr Verständnis, frühzeitige Beratung sowie ein besserer Zugang zur Versorgung können mehr Menschen dabei helfen, ihren Wunsch nach einer Familie weiterzuverfolgen."

Das IVI Institute Fertility Barometer ist eine Studie mit mehr als 24 000 Frauen in neun Ländern, in der ihre Hoffnungen auf eine Familiengründung, die Hindernisse, vor denen sie stehen, und ihre Erfahrungen mit der Fruchtbarkeitsversorgung untersucht werden. Das erste Barometer, das von GfK, einem Unternehmen von NielsenIQ, durchgeführt wurde, zeigt eine messbare Diskrepanz zwischen den Familien, die sich Frauen wünschen, und denen, die sie letztendlich haben, und verdeutlicht zugleich die komplexen Einflüsse auf die Fruchtbarkeit sowie den wachsenden Bedarf an vertrauenswürdigen Informationen, fachkundiger Betreuung und mehr Zuversicht auf dem Weg zur Elternschaft. Weitere Informationen zum IVI Institute Fertility Barometer finden Sie auf fertilitybarometer.iviinstitute.com.

Informationen zum IVI Institute

Das IVI Institute ist weltweit führend im Bereich der Reproduktionsmedizin und vereint erstklassige Fruchtbarkeitskliniken mit Fachkenntnissen, um die Zukunft der Fruchtbarkeitsbehandlung weltweit voranzutreiben. Mit täglich über 100 geborenen Babys an mehr als 200 Standorten in 15 Ländern – darunter die Kliniken von IVI Fertility, Everleap Fertility, LIVIO, Genera, Create Fertility und TRIO sowie ART Fertility und andere Marken – beschleunigt das IVI Institute Innovationen, erweitert das Wissen und verbessert die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit durch bahnbrechende Forschung, Zusammenarbeit sowie strenge klinische Standards. Weitere Informationen finden Sie auf www.iviinstitute.com.

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