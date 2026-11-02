DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 40,44EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
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