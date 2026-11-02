DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 40,44EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

