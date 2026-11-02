DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

