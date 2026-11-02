DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Der Umsatz und das Ergebnis je Aktie hätten die Erwartungen überboten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Dies und eine Flucht von Anlegern in die sichere Pharmabranche seien dem Aktienkurs zugute gekommen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 166,1EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 117
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