DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Free Cashflow des Spezialisten für Lichttechnik hätten seine Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Christoph Laskawi in einer Studie am Montag. Es brauche jetzt ein sehr starkes Schlussquartal, um die Jahresziele noch zu erreichen./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 67,30EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

