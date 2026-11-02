DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane in einer Studie am Montag. Beim Abbau von Lagerbeständen mache der Hersteller von Sportbekleidung aber Fortschritte./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 26,69EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

