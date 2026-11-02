Neue Hoffnung für Chip-Werte – pünktlich vor den Zahlen von AMD, Qualcomm & Co.

In den kommenden Tagen werden zahlreiche weitere Unternehmen aus der Branche ihre Geschäftsberichte vorlegen. Besonders beachtet sind vor allem AMD , Arm , Astera Labs und Qualcomm . Nach dem Intel-Desaster ist die Anspannung dementsprechend groß. Doch mit dem israelischen Auftragsfertiger Tower Semiconductor hat die Handelswoche am Montag vielversprechend begonnen. Die Hoffnung ist zumindest hier zurückgekehrt.

Zweifel an der Finanzierbarkeit der von Hyperscalern und Neocloud-Anbietern geplanten KI-Investitionen treibt Anlegerinnen und Anlegern schon seit Wochen aus Halbleiteraktien. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor hat gegenüber seinen Rekordnotierungen 27,1 Prozent an Wert verloren. Besonders heftig waren die Abgaben nach dem Absturz von Branchen-Urgestein Intel am Freitag mit einem Minus von 7,2 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tower Semiconductor überzeugt mit starken Zahlen

Gegenüber den Branchengrößen Samsung und Taiwan Semiconductor ist Tower Semiconductor ein Leichtgewicht. Trotzdem sollte der nach Umsatz sechstgrößte Auftragsfertiger der Welt nicht unterschätzt werden. Dank seiner Kompetenzen im Bereich optischer Halbleiter ist der Konzern zuletzt sehr stark gewachsen – trotz heftiger Verluste in den vergangenen Wochen hat sich die Aktie gegenüber dem Stand vor einem Jahr außerdem knapp verdoppelt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 19,5 Prozent auf 526,0 Millionen US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um knapp 4 Millionen US-Dollar übertroffen. CEO Russell Ellwanger sprach in der Pressemitteilung von der "stärksten Wachstumsphase in unserer Geschichte" verwies auf die hohe Nachfrage nach Konnektivitätshalbleitern sowie nach optischen Halbleitern und Halbleitern auf Silizium-Germanium-Basis.

Ertragsseitig legte Tower Semiconductor einen Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) von 1,05 US-Dollar vor. Damit wurden die Erwartungen um 10 Cent übertroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten sich die Israelis um 50 Cent steigern. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 120,3 Millionen US-Dollar nach 90,8 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Das entspricht einem Anstieg um 32,5 Prozent.

Große Zuversicht dank optischer Halbleiter

Für das kommende Quartal erwartet der Konzern Erlöse in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, womit die Markterwartungen von 579,7 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Im Vergleich zum Vorjahr könnte sich das Unternehmen somit um 36 Prozent steigern.

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 hofft das Management, erstmals Erlöse von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, die Run-Rate wird sogar auf 2,4 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Davon sollen 1,1 Milliarden US-Dollar aus der Herstellung von Silizium-optischen Halbleitern stammen. Das zeigt die wachsende Bedeutung der Technologie für den Konzern.

Aktie auf Erholungskurs, aber viel Arbeit wartet

Am Markt wurden die Zahlen gut aufgenommen, die Aktie verteuerte sich unmittelbar nach der Bekanntgabe um mehr als 5 Prozent, daraufhin setzten zunächst Gewinnmitnahmen ein und das Plus schrumpfte auf etwa 3 Prozent zusammen – zuvor hatte Tower Semiconductor allerdings allein am Freitag 11,4 Prozent an Wert verloren. Vor den Bullen liegt also viel Aufbauarbeit.

Das gilt erst recht mit Blick auf das angeschlagene Chartbild. Gegenüber ihren Mitte Juni markierten Allzeithochs hat sich die Aktie inzwischen mehr als halbiert. Zuletzt wurden sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie aufgegeben, in denen sich mit einem Death Cross außerdem bereits das nächste Verkaufssignal abzeichnet. Die am Montag zu erwartenden Erholungsgewinne könnten jedoch für Rettung in letzter Sekunde sorgen.

Fazit: Dreht sich der Wind, besteht hier eine Einstiegschance!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Tower Semiconductor auch nach der Halbierung keine günstige Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein KGVe von 42,8 zu Buche, das in 2027 auf 24,8 schrumpfen soll, was allerdings noch immer über dem Branchendurchschnitt von gegenwärtig 21,4 läge. Zumindest bis zu einem gewissen Grad wird das jedoch durch die Expertise im Bereich optischer Halbleiter sowie durch das mit 0,99 angemessene Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis gerechtfertigt. Dreht sich das Sentiment gegenüber der Branche wieder, besteht hier moderates Aufwärtspotenzial.

Ein Befreiungsschlag für die Branche ist zunächst jedoch nicht zu erwarten. Dafür ist Tower Semiconductor ein zu kleiner Player. Am Montag werden die Zahlen außerdem durch die Übernahmeankündigung von Lumentum durch Marvell überschattet. Mit einem vorbörslichen Plus von 1,2 Prozent steuert der Branchenindex Philadelphia Semiconductor zwar auf eine Erholung zu, doch der Härtetest steht mit den Zahlen von AMD, Arm und Co. noch aus.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



