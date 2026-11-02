UBS stuft BBVA auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das schwächelnde Geschäft auf dem Heimatmarkt Spanien habe zu leichten Abwärtskorrekturen seiner Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2027 und 2028 geführt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 21,29EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 24,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 24,50
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