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    Dubai Holding Entertainment präsentiert Dubais vielfältiges Unterhaltungsangebot auf der WTM London 2026

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    Von erstklassigen Themenparks und kulturellen Erlebnissen bis hin zu neuen Attraktionen und Live-Unterhaltung – Dubai Holding Entertainment bringt sein Destinationsportfolio in die globale Reisebranche ein.

    DUBAI, VAE, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Dubai Holding Entertainment wird an der World Travel Market London 2026 teilnehmen, die vom 3. bis 5. November im ExCeL London stattfindet, und der internationalen Reisebranche sein Portfolio an Reisezielen und Erlebnissen präsentieren.

    Dubai Holding Entertainment to showcase Dubai’s diverse entertainment offering at WTM London 2026

    Die Teilnahme folgt auf den Start von Truly Amazing, der jährlichen Unterhaltungssaison, sowie auf eine neue Saison in Dubai Parks and Resorts und Global Village und neue Erlebnisse an den verschiedenen Standorten. Truly Amazing vereint die 20 Parks, Attraktionen und Reiseziele von Dubai Holding Entertainment, darunter Themenparks, Wasserparks, Kultur, Natur, Live-Unterhaltung, Kino, Gastgewerbe und Sport.

    Rami Mashini, Vizepräsident – Operations, Dubai Holding Entertainment, sagte:

    „Dubai bietet internationalen Besuchern immer wieder neue Gründe, die Stadt zu entdecken und neue Erlebnisse, für die sie zurückkehren möchten. Im gesamten Unternehmen Dubai Holding Entertainment tragen wir zu diesem Konzept bei, indem wir Destinationen schaffen, die Themenparks, Kultur, Live-Unterhaltung, Natur und Gastfreundschaft miteinander verbinden.

    Die WTM London bietet uns eine wichtige Gelegenheit, unser Engagement in der internationalen Reisebranche zu stärken." „Mit unseren sich ständig weiterentwickelnden Attraktionen, Erlebnissen und unserem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir unseren Partnern mehr Möglichkeiten, überzeugende Dubai-Reiserouten zu gestalten und ihren Gästen mehr Gründe zu geben, die Stadt zu erkunden."

    Für internationale Besucher bietet der Amazing DXBpass ein zusätzliches Angebot, das eine Auswahl an Dubai Holding Entertainment-Erlebnissen in einem Produkt vereint. Das Angebot kostet 399 AED, ist 10 Tage gültig und beinhaltet den Eintritt in zwei Themenparks, eine Stadtattraktion und ein flexibles Erlebnis. Sie sparen bis zu 50 Prozent gegenüber dem angegebenen Einzelpreis.

    In Dubai Parks and Resorts werden MOTIONGATE Dubai, Real Madrid World, LEGOLAND Dubai und der LEGOLAND Water Park durch Hospitality-Erlebnisse ergänzt, darunter T-REX Glamping, das weltweit erste Glamping-Erlebnis mit Dinosaurier-Thema. The World of Riverland bietet 14 Unterhaltungs-, Gastronomie- und Freizeiterlebnisse sowie ein neues Mitgliedschaftsmodell ab 59 AED pro Monat.

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