DZ BANK stuft BP auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 650 auf 715 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe vor dem für Mitte Dezember angekündigten, richtungsweisenden Strategieausblick mit einem Rekordergebnis aufgewartet, schrieb Werner Eisenmann in einer Studie am Montag. Die Briten hätten das Ergebnis signifikant gesteigert und damit deutlich die Erwartungen übertroffen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 7,438EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
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