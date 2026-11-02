JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein starkes Ticket-Geschäft dürfte von einem schwachen Segment Live-Veranstaltungen überschattet sein, schrieb Lara Simpson in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme eine nur langsame Inbetriebnahme der Multifunktionsarena Unipol in Mailand. Das operative Geschäft entwickele sich grundsätzlich aber positiv./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 64,90EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
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