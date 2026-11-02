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    Trump verspricht US-Bauern 15 Milliarden – die Rechnung hat einen Haken

    Diesel 71 Prozent teurer

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    Die Dieselpreise sind binnen eines Jahres um rund 71 Prozent gestiegen, auch Dünger und Maschinen kosten mehr. Jetzt schnürt Donald Trump ein Hilfspaket – aber längst nicht alles davon ist geschenktes Geld.

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    Diesel 71 Prozent teurer - Trump verspricht US-Bauern 15 Milliarden – die Rechnung hat einen Haken
    Foto: Lenin Nolly - NurPhoto

    Mehr als 15 Milliarden US-Dollar (rund 13 Milliarden Euro) für amerikanische Landwirte – unmittelbar vor den US-Zwischenwahlen am 3. November greift Donald Trump tief in die Staatskasse. Mit einem milliardenschweren Hilfspaket will seine Regierung die explodierenden Kosten in der Landwirtschaft abfedern. Allein 8 Milliarden US-Dollar (rund 6,9 Milliarden Euro) sind als einmalige Entlastungszahlungen vorgesehen. Ausgerechnet Trumps eigene Zollpolitik und der Krieg mit dem Iran haben die wirtschaftliche Lage vieler Bauern zuletzt erheblich verschärft.

    Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, ist vor allem der Dieselpreis zu einer enormen Belastung geworden. Am Montag kostete eine Gallone in den USA laut Automobilclub AAA durchschnittlich 6,29 US-Dollar – rund 71 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wer einen 100-Gallonen-Tank füllt, zahlt mittlerweile etwa 261 US-Dollar zusätzlich. Gleichzeitig verteuern sich Düngemittel und landwirtschaftliche Maschinen, während der Handelskonflikt mit China die amerikanischen Agrarexporte schwer getroffen hat.

    Das größte Hilfsprogramm umfasst 8 Milliarden US-Dollar und soll einen Teil der Verluste aus dem Erntejahr 2026 ausgleichen. Wie viel die einzelnen Betriebe erhalten, hängt unter anderem von Anbauflächen, Produktionskosten und Marktpreisen ab. Die konkreten Auszahlungssätze will das US-Landwirtschaftsministerium noch im November veröffentlichen. Wann das Geld tatsächlich bei den Bauern ankommt, ist allerdings offen.

    Weitere mindestens 5 Milliarden US-Dollar sind als garantierte Kredite für Viehzüchter und Fischer vorgesehen. Hinzu kommen 1,8 Milliarden US-Dollar für Naturschutzprogramme, 573 Millionen US-Dollar zur Förderung der heimischen Düngemittelproduktion und 57 Millionen US-Dollar für Fleischverarbeitungsbetriebe. Zusätzlich sind für berechtigte Agrarproduzenten bereits bestehende Unterstützungszahlungen von 13,8 Milliarden US-Dollar für das Erntejahr 2025 vorgesehen.

    Die wirtschaftliche Not trifft Trump ausgerechnet dort, wo seine Republikaner traditionell besonders stark sind: in den ländlichen Bundesstaaten. Zwei Tage vor der Wahl besuchte der Präsident Iowa und Kansas. Dort könnten steigende Lebenshaltungskosten und die Unzufriedenheit mit seiner Wirtschaftspolitik die Wahlbeteiligung beeinflussen.

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    Ob das milliardenschwere Paket die Probleme nachhaltig lösen kann, ist fraglich. Agrarökonom Gregg Ibendahl von der Kansas State University erwartet zwar, dass die Dieselhilfen den jüngsten Anstieg der Kraftstoffkosten mehr als ausgleichen könnten. Gleichzeitig warnt er vor der Abhängigkeit von einmaligen Staatshilfen: Banken müssten schließlich entscheiden, ob sie Betriebe auch dann weiter finanzieren, wenn im nächsten Jahr keine zusätzlichen Zahlungen fließen. Trumps Milliardenprogramm verschafft den Landwirten damit kurzfristig Luft, beseitigt aber weder die hohen Produktionskosten noch die Handelsprobleme.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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