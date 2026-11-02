🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Menschen in Oleschky brauchen weitere Hilfe

    Beauftragte

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Weitere Hilfslieferungen für Menschen in Oleschky
    • Gerettete erhalten Betreuung und neue Dokumente
    • Kreml lobt erfolgreiche Rettungsmission in Oleschky
    Beauftragte - Menschen in Oleschky brauchen weitere Hilfe
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Rettung von Menschen aus der von Moskau kontrollierten ukrainischen Frontstadt Oleschky hat die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa weitere humanitäre Aktionen angekündigt. Es gebe in Oleschky noch viele Menschen, die Hilfe bräuchten, sagte sie nach ihrer Rückkehr nach Moskau. Sie sollten monatlich Hilfslieferungen erhalten. Von den 25 Bussen mit insgesamt 750 Plätzen seien einige leer zurückgekehrt, weil Bewohner trotz der Lebensgefahr entschieden hätten, dort zu bleiben, um etwa Angehörige zu pflegen, sagte Lantratowa.

    Konkrete Zahlen zu Geretteten nannte sie weiter nicht. "Wir haben nicht gezählt. Wir hatten keine Zeit, die Leute zu zählen", sagte sie bei einer Pressekonferenz. Es seien zwar auch Bewohner ausgereist, die zunächst nicht auf den Listen gestanden hätten. Allerdings hätten sie und ihr ukrainischer Kollege Dmytro Lubinez mit mehr Ausreisewilligen gerechnet. Die Geretteten würden von Ärzten und Psychologen betreut, erhielten Unterkunft, neue Dokumente, ein Bankkonto und weitere Hilfe, um ein neues Leben zu beginnen.

    Bei einer Video-Live-Schalte ins Gebiet Krasnodar äußerten sich Geflüchtete dankbar. "Das Leben hat sich grundlegend geändert, zum Besseren", sagte ein Mann. Er und seine Familie müssten nun nicht mehr in den Himmel schauen, um sich vor Drohnenangriffen zu schützen.

    Kreml würdigt Erfolg der humanitären Operation

    Lantratowa dankte erneut der US-First-Lady Melania Trump für die Vermittlung der Waffenruhe, die von Dienstag bis Sonntagabend gegolten hatte. Sie erwähnte zudem Kremlchef Wladimir Putin, der die Operation genehmigt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte mit Putin telefoniert und ihn um die Waffenruhe und einen humanitären Hilfskorridor gebeten.

    Kremlsprecher Dmitri Peskow würdigte den Erfolg der Mission. Zur Frage, ob Oleschky Vorbild für andere Aktionen dieser Art werden könne, sagte er, dass jeder Fall für sich betrachtet und einzeln entschieden werden müsse.

    Die vom Westen wegen ihrer Unterstützung für Putins Angriffskrieg mit Sanktionen belegte Menschenrechtsbeauftragte sprach von langen und schwierigen Verhandlungen, die in Belarus geführt und mit einem Vertrag beendet worden seien. Belarus leiste viel im Verhandlungsprozess zwischen Kiew und Moskau - etwa auch, wenn es um den Austausch von Gefangenen und die Rückführung der Überreste von Gefallenen gehe, sagte Lantratowa.

    Russland hat die südukrainische Region Cherson, in der Oleschky liegt, im ersten Jahr seines Angriffskrieges 2022 annektiert. Das Gebiet Cherson wird teils von Moskau, teils von Kiew kontrolliert./mau/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Beauftragte Menschen in Oleschky brauchen weitere Hilfe Nach der Rettung von Menschen aus der von Moskau kontrollierten ukrainischen Frontstadt Oleschky hat die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa weitere humanitäre Aktionen angekündigt. Es gebe in Oleschky noch viele Menschen, die Hilfe …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     