Apple gibt vor Zahlen nach - Toleranz für Enttäuschungen gering
AKTIE IM FOKUS
- Anleger warten vorsichtig auf Apples Zahlen
- Hohe Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen
- Duo-Nachfrage und Displayrisse sorgen für Zweifel
NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der Vorlage aktueller Quartalszahlen von Apple haben die Anleger des iPhone-Konzerns am Montag Vorsicht walten lassen. Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel leicht im Minus, während der Gesamtmarkt mit 0,8 Prozent im Plus erwartet wurde.
Apple hatte erst am Freitag seinen ärgsten Rivalen, den Chipkonzern Nvidia , im Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen wieder den Rang abgelaufen. Nvidia bringt nämlich derzeit etwas weniger als fünf Billionen US-Dollar auf die Waage, während Apple noch leicht über dieser Schwelle liegt.
Seit ihrem Zwischentief Ende Juni haben die Papiere von Apple etwa ein Viertel zugelegt und damit rund eine Billion Dollar an Marktwert hinzugewonnen. Gründe dafür waren Aspekte wie das stetige Umsatzwachstum und der steigende freie Barmittelzufluss des Unternehmens, die von Anlegern als Anzeichen für ein krisenresistentes und defensives Geschäftsmodell gewertet wurden. Dies weckte die Hoffnung auf stabile Erträge und verlässliche Dividenden auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten.
Anleger hatten bei Apple auch darauf gesetzt, dass das Unternehmen weniger als andere große Tech-Konzerne wie Alphabet und Amazon von hohen Ausgaben für Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz belastet wird. Mit dem zuletzt starken Kursanstieg sei nun aber die Toleranzschwelle für Enttäuschungen bei der Vorlage der Quartalszahlen nach US-Börsenschluss gering, hieß es am Markt.
Denn die Papiere seien aktuell so hoch bewertet wie zuletzt im Jahr 2008. Und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf Basis der Erwartungen für die nächsten zwölf Monate sind die Anteilsscheine laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg fast doppelt so teuer wie der breit gefasste US-Index S&P 500 .
Apple sei aktuell teurer als 99 Prozent aller historischen Vergleichswerte, erklärte Ben Carew, Co-Chief Investment Officer bei dem Vermögensverwalter Tandem Investment Advisors, der selbst in dem Unternehmen investiert ist. Wenn ein Wert so hoch bewertet sei, bestehe ein Risiko, falls unerwartet etwas Negatives eintritt.
Derzeit dienen die Aktien Carew zufolge als "sicherer Hafen", aber sollte das Wachstum von Apple schwächer ausfallen als vom Markt erwartet, würde dies den Eindruck erwecken, dass sie nicht mehr so sicher sind. Dann könnte es zu einer Neubewertung des KGV kommen, sprich: Der Aktienkurs könnte deutlich unter Druck geraten.
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden einen ersten echten Einblick in die Beliebtheit des neuen faltbaren iPhones mit dem Namen Duo bieten. Das Gerät kam letzten Monat auf den Markt, und Apple erklärte, die Nachfrage sei "geradezu außergewöhnlich" gewesen, sodass sich die Lieferzeiten bis ins nächste Jahr hinziehen würden.
Analysten jedoch gehen davon aus, dass die Knappheit auf ein begrenztes Angebot zurückzuführen sein könnte, während Berichte über Risse im Duo-Display bereits nach kurzer Nutzungsdauer die Attraktivität des Produkts bei denjenigen mindern könnten, die keine sogenannten "Early Adopters" sind. Darunter versteht man Trendsetter, technikbegeisterte Kunden oder Marken-Fans, die Produkte direkt zum Verkaufsstart oder kurz danach erwerben.
Das Duo ist für Apple von entscheidender Bedeutung. Es stellt nicht nur die größte Designänderung am Flaggschiffprodukt des Unternehmens seit Jahren dar, sondern ist zudem ab 1.999 Dollar erhältlich - und die Investoren hoffen, dass dieser hohe Preis das Wachstum ankurbeln wird.
Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan schrieb, in Woche 8 der neuen iPhone-Generation seien die Vorlaufzeiten für das Duo-Modell unverändert geblieben. Bei den Pro-Modellen setze sich die Normalisierung fort. Damit zeichne sich eine etwas geringere Nachfrage als vor einem Jahr für das Vorgängermodell ab, sodass die Umsatzentwicklung von höheren Preisen und robuster Nachfrage nach dem teureren Duo-Modell abhänge./la/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 215,1 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +31,11 %/+247,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
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https://www.heise.de/news/Apple-trotzt-dem-PC-Markteinbruch-11359938.html
https://www.heise.de/news/Siri-AI-spricht-erstmals-mit-Dritt-Apps-Beta-3-zeigt-Apples-Strategie-11357051.html
Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)
Bloomberg
Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model
(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.
Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.
Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.
Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.
Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg
Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.
Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.
Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.
Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.
Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.
Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.
Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.
Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.
Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.
Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.
Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…