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    Apple gibt vor Zahlen nach - Toleranz für Enttäuschungen gering

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger warten vorsichtig auf Apples Zahlen
    • Hohe Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen
    • Duo-Nachfrage und Displayrisse sorgen für Zweifel
    AKTIE IM FOKUS - Apple gibt vor Zahlen nach - Toleranz für Enttäuschungen gering
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der Vorlage aktueller Quartalszahlen von Apple haben die Anleger des iPhone-Konzerns am Montag Vorsicht walten lassen. Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel leicht im Minus, während der Gesamtmarkt mit 0,8 Prozent im Plus erwartet wurde.

    Apple hatte erst am Freitag seinen ärgsten Rivalen, den Chipkonzern Nvidia , im Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen wieder den Rang abgelaufen. Nvidia bringt nämlich derzeit etwas weniger als fünf Billionen US-Dollar auf die Waage, während Apple noch leicht über dieser Schwelle liegt.

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    Seit ihrem Zwischentief Ende Juni haben die Papiere von Apple etwa ein Viertel zugelegt und damit rund eine Billion Dollar an Marktwert hinzugewonnen. Gründe dafür waren Aspekte wie das stetige Umsatzwachstum und der steigende freie Barmittelzufluss des Unternehmens, die von Anlegern als Anzeichen für ein krisenresistentes und defensives Geschäftsmodell gewertet wurden. Dies weckte die Hoffnung auf stabile Erträge und verlässliche Dividenden auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten.

    Anleger hatten bei Apple auch darauf gesetzt, dass das Unternehmen weniger als andere große Tech-Konzerne wie Alphabet und Amazon von hohen Ausgaben für Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz belastet wird. Mit dem zuletzt starken Kursanstieg sei nun aber die Toleranzschwelle für Enttäuschungen bei der Vorlage der Quartalszahlen nach US-Börsenschluss gering, hieß es am Markt.

    Denn die Papiere seien aktuell so hoch bewertet wie zuletzt im Jahr 2008. Und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf Basis der Erwartungen für die nächsten zwölf Monate sind die Anteilsscheine laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg fast doppelt so teuer wie der breit gefasste US-Index S&P 500 .

    Apple sei aktuell teurer als 99 Prozent aller historischen Vergleichswerte, erklärte Ben Carew, Co-Chief Investment Officer bei dem Vermögensverwalter Tandem Investment Advisors, der selbst in dem Unternehmen investiert ist. Wenn ein Wert so hoch bewertet sei, bestehe ein Risiko, falls unerwartet etwas Negatives eintritt.

    Derzeit dienen die Aktien Carew zufolge als "sicherer Hafen", aber sollte das Wachstum von Apple schwächer ausfallen als vom Markt erwartet, würde dies den Eindruck erwecken, dass sie nicht mehr so sicher sind. Dann könnte es zu einer Neubewertung des KGV kommen, sprich: Der Aktienkurs könnte deutlich unter Druck geraten.

    Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden einen ersten echten Einblick in die Beliebtheit des neuen faltbaren iPhones mit dem Namen Duo bieten. Das Gerät kam letzten Monat auf den Markt, und Apple erklärte, die Nachfrage sei "geradezu außergewöhnlich" gewesen, sodass sich die Lieferzeiten bis ins nächste Jahr hinziehen würden.

    Analysten jedoch gehen davon aus, dass die Knappheit auf ein begrenztes Angebot zurückzuführen sein könnte, während Berichte über Risse im Duo-Display bereits nach kurzer Nutzungsdauer die Attraktivität des Produkts bei denjenigen mindern könnten, die keine sogenannten "Early Adopters" sind. Darunter versteht man Trendsetter, technikbegeisterte Kunden oder Marken-Fans, die Produkte direkt zum Verkaufsstart oder kurz danach erwerben.

    Das Duo ist für Apple von entscheidender Bedeutung. Es stellt nicht nur die größte Designänderung am Flaggschiffprodukt des Unternehmens seit Jahren dar, sondern ist zudem ab 1.999 Dollar erhältlich - und die Investoren hoffen, dass dieser hohe Preis das Wachstum ankurbeln wird.

    Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan schrieb, in Woche 8 der neuen iPhone-Generation seien die Vorlaufzeiten für das Duo-Modell unverändert geblieben. Bei den Pro-Modellen setze sich die Normalisierung fort. Damit zeichne sich eine etwas geringere Nachfrage als vor einem Jahr für das Vorgängermodell ab, sodass die Umsatzentwicklung von höheren Preisen und robuster Nachfrage nach dem teureren Duo-Modell abhänge./la/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 215,1 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +31,11 %/+247,64 % bedeutet.





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