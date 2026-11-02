Dieser ETF setzt nur auf China-Chips

Seit dem 28. Oktober 2026 ist der Fonds mit der ISIN IE000TS4B6Y3 an deutschen Börsen gelistet. Aufgelegt wurde er am 23. Oktober. Sein Portfolio umfasst rund 25 Positionen. Der Fokus liegt damit auf einem einzigen Land und einer einzigen Branche.

Eine Chip-Wette ganz ohne Nvidia: Mit dem VanEck China Semiconductor ETF erhalten Anleger einen neuen Zugang zu Chinas Halbleiterindustrie. Wie Das Investment berichtet, ist der ETF nach Angaben des Anbieters der erste UCITS-ETF in Europa, der ausschließlich auf den chinesischen Chip-Markt setzt.

Die größte Position im Portfolio ist Cambricon Technologies mit einem Anteil von rund 9,5 bis 10,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Hygon Information Technology mit etwa 7,6 bis 8,0 Prozent und die NAURA Technology Group mit rund 6,7 bis 6,8 Prozent. Weitere Schwergewichte sind Advanced Micro-Fabrication Equipment China (AMEC) mit etwa 4,3 bis 4,9 Prozent und GigaDevice Semiconductor mit rund 4,6 Prozent.

Für die Aufnahme gilt eine feste Hürde: Die Unternehmen müssen mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Halbleitern oder Halbleiterausrüstung erzielen. Dadurch werden Firmen ausgeschlossen, bei denen Chips lediglich ein kleineres Nebengeschäft sind. Der ETF bildet den MarketVector China Semiconductor 10 Prozent Capped Screened Index physisch nach und kauft die zugrunde liegenden Wertpapiere.

Die Gesamtkostenquote beträgt jährlich 0,65 Prozent. Erträge werden im Fonds wieder angelegt und nicht ausgeschüttet. Das Fondsdomizil ist Irland und die Basiswährung ist der US-Dollar.

Der ausschließliche Fokus auf chinesische Chipwerte bringt besondere Risiken mit sich. Neben der Konzentration auf Land und Branche gehören dazu politische und regulatorische Risiken.

Mit dem Produkt baut VanEck sein Halbleiterangebot aus. Bereits im Jahr 2020 hat der Anbieter den VanEck Semiconductor ETF mit der ISIN IE00BMC38736 aufgelegt. Dieser zählt nach Unternehmensangaben inzwischen zu den größten Sektor-ETFs Europas.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



