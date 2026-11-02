Börsen Update Europa - 02.11. - MDAX stark +0,62 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:39) bei 30.596,64 PKT und steigt um +0,62 %. Top-Werte: AIXTRON +5,05 %, Salzgitter +4,71 %, TUI +3,39 % Flop-Werte: Kion Group -2,82 %, flatexDEGIRO -2,28 %, FUCHS Pref -2,03 %

Der DAX steht aktuell (13:59:08) bei 25.779,78 PKT und fällt um -0,01 %. Top-Werte: Fresenius +2,72 %, Heidelberg Materials +1,87 %, Symrise +1,75 % Flop-Werte: Bayer -2,60 %, Deutsche Telekom -1,86 %, Daimler Truck Holding -1,25 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.106,66 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.

Top-Werte: AIXTRON +5,05 %, Sartorius Vz. +3,22 %, Elmos Semiconductor +2,51 %

Flop-Werte: TeamViewer -2,58 %, Verbio -2,06 %, Deutsche Telekom -1,86 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.125,77 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Nokia +2,68 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,48 %

Flop-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize -3,22 %, Bayer -2,60 %, TotalEnergies -2,32 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:29) bei 6.430,00 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: DO & CO +2,88 %, STRABAG +2,68 %, Raiffeisen Bank International +1,75 %

Flop-Werte: OMV -1,32 %, Erste Group Bank -0,97 %

Der CH 20 steht bei 14.741,08 PKT und verliert bisher -0,39 %.

Top-Werte: Holcim +1,91 %, Logitech International +1,11 %, Geberit +1,10 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -0,97 %, CIE Financiere Richemont -0,80 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.258,20 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,02 %, Sandvik +0,92 %, ABB +0,63 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,39 %, Alfa Laval -0,96 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.620,00 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Public Power +1,86 %, Jumbo +1,85 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,47 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,20 %, Viohalco -1,63 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,51 %