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    Termine bis 16. November 2026

    WOCHENVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen
    • Konjunkturdaten und Zinsentscheide prägen die Tage
    • Gipfel, Konferenzen und politische Termine im Fokus
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 16. November 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 16. November

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    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    07:30 SAU: Aramco, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
    14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)
    18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26
    10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main

    09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin

    09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.

    DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg

    USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update
    07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall) 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update
    09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M. 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
    13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
    13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
    22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
    22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Evonik, Investor Day
    GBR: Unilever, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26
    09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

    10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

    BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen
    06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
    06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)
    07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)
    07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
    17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
    08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
    08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)
    16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

    09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

    09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

    10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

    11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

    13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
    08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)
    14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Moderna, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26
    08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
    07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26
    06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

    HINWEIS
    SGP: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr) 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
    08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen
    08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
    09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz
    12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day
    22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
    GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
    ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 10/26
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26
    00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26
    14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26
    14:30 USA: Realeinkommen 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.

    DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

    DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen
    08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen
    09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen
    11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

    LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

    TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26
    07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement
    07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update
    08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
    11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen
    16:30 USA: Kraft Hein, Investor Day
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Brenntag, Capital Markets Day
    NLD: DocMorris, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Analyst Day
    USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: BIP 9/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26
    18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

    10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

    BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)
    07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26
    08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26
    08:30 CHE: Importpreise 10/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26
    10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
    11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26
    11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)
    14:00 POL: Handelsbilanz 9/26
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26
    17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

    09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

    09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

    DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

    IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

    USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26
    14:30 USA: Empire State Index 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

    DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

    DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

    PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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