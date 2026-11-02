Revival Gold treibt Vormachbarkeitsstudie und Genehmigungsverfahren für Mercur, Utahs größtem primärem Goldentwicklungsprojekt, voran

Toronto, ON - 2. November 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum Goldprojekt Mercur („Mercur“ oder das „Projekt“), Utahs größtem primärem Goldentwicklungsprojekt1, bereitzustellen.

„In den vergangenen 18 Monaten hat Revival Gold bei Mercur 24 km an Ressourcenabgrenzungsbohrungen niedergebracht. Die geologische Modellierung, die Modellierung der Mineralressource, metallurgische Tests, technische Vergleichsstudien sowie die Vorbereitungen für die Minengenehmigungen schreiten alle planmäßig voran, mit dem Ziel, bis Ende des ersten Quartals 2027 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (‚MRE‘) und eine Vormachbarkeitsstudie (‚PFS‘) fertigzustellen sowie möglicherweise eine Absichtserklärung (‚NOI‘) zur Überarbeitung der Large Mine Operating-(‚LMO‘)-Genehmigung für Mercur einzureichen“, sagte Hugh Agro, President und CEO.

John Meyer, Executive Vice President, Engineering & Development, fügte hinzu: „Ein aktualisiertes Ressourcenmodell für South Mercur steht kurz vor der Fertigstellung, und ein aktualisierter Entwurf des Ressourcenmodells für Main Mercur wird voraussichtlich noch in diesem Monat fertiggestellt. Die diesjährigen 18 metallurgischen Säulenlaugungstests sind abgeschlossen, und weitere 11 Säulentests sollen in Kürze beginnen. Studien zur Standort- und Minenplanung haben zu einem optimierten Projektlayout und Minenplan geführt. Die grundlegenden Umweltstudien vor Ort und die dazugehörigen Berichtsentwürfe sind weitgehend abgeschlossen, und die Erstellung einer NOI zum formellen Start des Genehmigungsverfahrens für das Projekt ist im Gange.“

Weitere Einzelheiten sind im Folgenden aufgeführt.

Ressourcen- und geometallurgische Modellierung

- Seit der MRE und der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“)2 für Mercur aus dem Jahr 2025 wurden rund 24 km an Bohrungen zur Abgrenzung der Ressourcen niedergebracht, um die vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ umzuwandeln;

- Für Main Mercur und South Mercur wurden aktualisierte lithologische Modelle, Strukturmodelle und Gehaltszonen entwickelt;

- Für Main Mercur wurde ein verbessertes Modell der historischen Tagebau-Endoberfläche entwickelt, und für South Mercur wurde ein Modell der ehemaligen untertägigen Abbaustätten erstellt;

- Der Mineralressourcenberater des Unternehmens, RESPEC Company LLC („RESPEC“), entwickelt derzeit aktualisierte Mineralressourcenmodelle für Main und South Mercur; und

- CS-2 Pty Ltd, ein Berater von Revival Gold, hat eine Analyse der geometallurgischen Eigenschaften von Mercur abgeschlossen, wobei historische und aktuelle Zyanid-Analysen („AuCN“), Brandproben („AuFA“), Sulfid-Schwefel- und organische Kohlenstoffanalysen, Carbon-in-Leach-Tests, Multi-Element-Analysen, Preg-Robbing-Tests, Bottle-Roll-Untersuchungen, Säulenlaugungstests sowie die prädiktive Datarock-KI-Analyse herangezogen wurden. Die Entwicklung eines geometallurgischen Blockmodells auf der Grundlage dieser Analysearbeiten ist im Gange.

Metallurgisches Säulenlaugungstestprogramm

- Kappes Cassiday & Associates („KCA“), der Berater des Unternehmens für Metallurgie, hat zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie (PFS) 18 Säulenlaugungstests auf der Grundlage von 11 Mischproben durchgeführt, die aus dem Kern der Bohrungen 2025 gewonnen wurden;

- Die bei den Säulentests eingesetzten Korngrößen variierten zwischen 6,35 mm (0,25 Zoll) und 37,5 mm (1,5 Zoll). Drei der Säulen wurden, soweit erforderlich, agglomeriert, um die gewünschte Durchlässigkeit zu erreichen. Der Laugungszyklus der Säulentests lag zwischen 89 und 125 Tagen. Die Säulen wurden mit Mischproben aus Oxid, feuerfestem Sulfid und feuerfestem kohlenstoffhaltigem Material beschickt;

- Die meisten Säulen verhielten sich wie erwartet; allerdings erzielten die mit Zement agglomerierten Säulen im Vergleich zu den nicht agglomerierten Säulen höhere Laugungsausbeuten, während Mischproben mit erhöhtem Gehalt an sulfid- und kohlenstoffhaltigen Materialien niedrigere Ausbeuten aufwiesen, als anhand ihres AuCN/AuFA-Verhältnisses vorhergesagt worden war;

- Die Säulen wurden gespült, entleert, einer Perkolationsprüfung unterzogen, zerlegt und beprobt; die Analysen der Rückstände sind derzeit im Gange. Erste Ergebnisse wurden am 17. August 2026 veröffentlicht. Die vollständigen Ergebnisse werden noch in diesem Monat erwartet; und

- Vier weitere Mischproben wurden aus Bohrkern aus dem Jahr 2025 hergestellt und werden zur Durchführung von elf weiteren Säulenlaugungstests verwendet. Diese Tests sollen die potenziellen Vorteile der Zementagglomeration bewerten, ein besseres Verständnis der Sensitivität der Haufenlaugung gegenüber der Korngröße vermitteln und das Verständnis von Revival Gold hinsichtlich der Laugungsleistung von Materialien mit erhöhtem Sulfid- und Kohlenstoffgehalt verbessern. Die Ergebnisse werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Studien zur Standortplanung

- WSP USA Inc. („WSP“), der Minenplanungs- und Geotechnikberater von Revival Gold, hat eine Vergleichsstudie abgeschlossen, in der der Standort der PEA-Haufenlaugungsanlage („HLF“) des Unternehmens bei West Mercur mit einem alternativen Standort bei Main Mercur verglichen wurde;

- Obwohl der HLF-Standort bei Main Mercur räumlich eingeschränkter ist, weist er günstigere geotechnische Bedingungen auf und wird im Vergleich zum Standort bei West Mercur die Strecken und Kosten für den Erztransport reduzieren;

- Der Entwurf der HLF-Anlage bei Main Mercur wird voraussichtlich in zwei Phasen umgesetzt werden. Die erste Phase wird unmittelbar unterhalb der alten Tailings-Lagerstätte von Barrick erfolgen, während sich die zweite Phase auf das Gebiet des früher aktiven Tagebaus Marion Hill erstrecken wird. Derzeit laufen geotechnische Felduntersuchungen zur Unterstützung des HLF-Fundaments;

- WSP hat eine Vergleichsstudie zum Standort des Brechers abgeschlossen und einen bevorzugten Standort nahe der südwestlichen Grenze des Tagebaus Rover ermittelt. Dieser Standort wird den Erztransport zu Beginn der Lebensdauer der Mine minimieren und als günstiger Standort für den Brecher dienen, an den das aus South Mercur geförderte Erz transportiert wird; und

- Derzeit läuft eine Vergleichsstudie zur Bewertung des bevorzugten Standorts für das Prozesswasserbecken.

Studien zur Minenplanung

- WSP hat eine Vergleichsstudie abgeschlossen, um die Auswirkungen einer Verringerung der Höhe der Abbauterrassen von den in der PEA angenommenen 7,6 Metern (25 Fuß) auf 6,1 Meter (20 Fuß) im Rahmen der PFS zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst ohne die potenziellen Verwässerungsvorteile einer kleineren Abbauterrassenhöhe und die zusätzlichen Vorteile hinsichtlich der Abbauselektivität die geringere Abbauterrassenhöhe in Kombination mit dem Einsatz kleinerer Lkw und Verladeeinrichtungen wirtschaftlich attraktiver ist; und,

- Derzeit läuft ein geotechnisches Felduntersuchungs- und Laborprüfungsprogramm für die Neigung der Grubenwände.

Grundlegende Umweltstudien und Genehmigungsverfahren

- Die grundlegenden Umweltstudien zur Unterstützung eines Entwurfs der Absichtserklärung (NOI) zur Einleitung des formellen Verfahrens zur Überarbeitung der LMO-Genehmigung bei Mercur sind weit fortgeschritten. Die Arbeiten werden unter der Leitung von Stantec Consulting Services Inc. („Stantec“), dem Hauptberater von Revival Gold für Genehmigungsangelegenheiten, durchgeführt und umfassen:

o Luft – grundlegende Daten zu Wind und Luftqualität erhoben und verarbeitet; Luftmodell für den Standort zur Bewertung der Auswirkungen von Abraummanagement, Zerkleinerung, Haufenlaugung und Raffinierung auf die Luftqualität entwickelt;

o Wasserressourcen – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwurf des Grundlagenberichts fertiggestellt;

o Kulturelle Aspekte – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwürfe der Grundlagenberichte für Main, West und South Mercur fertiggestellt;

o Adler und Raubvögel – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwurf des Grundlagenberichts fertiggestellt;

o Geochemie – vorhandene geochemische Daten zusammengestellt, Lückenanalyse abgeschlossen, Probenahme abgeschlossen, geochemische Untersuchungen im Gange;

o Hydrogeologie – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwurf des Grundlagenberichts fertiggestellt;

o Böden – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwurf des Grundlagenberichts fertiggestellt;

o Wildtiere – grundlegende Felduntersuchungen und Datenerhebungen abgeschlossen, Entwurf des Grundlagenberichts fertiggestellt; und

- Stantec hat damit begonnen, die verfügbaren Basisdaten und Projektbeschreibungsinformationen in einen Entwurf der NOI einzuarbeiten. Die Einreichung des NOI-Entwurfs bei der Utah Division of Oil Gas & Mining wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Die Genehmigung einer Änderung der bestehenden LMO-Genehmigung für Mercur wird im Rahmen des staatlich geleiteten Minengenehmigungsverfahrens voraussichtlich innerhalb von etwa zwölf Monaten nach Einreichung der NOI erteilt.

Standortteam und Einrichtungen

- Das Standortteam für Mercur unter der Leitung von General Manager Tim Barnett nimmt Gestalt an. Anfang dieses Jahres wurde Everett Brill zum Manager, Exploration ernannt, und im vergangenen Monat wurde Teisha Black zum Manager, Permitting & Environmental Affairs ernannt;

- Revival Gold hat mehrere Verbesserungsmaßnahmen am Standort des Projekts Mercur abgeschlossen, darunter den Ausbau der Zufahrtsstraße zum Standortbüro vom Utah Highway 73 aus, die Sanierung des Standortbüros zur Unterstützung der ersten Bauarbeiten sowie verbesserte Sicherheits- und Schutzprotokolle am Standort;

- Rocky Mountain Power hat eine Begutachtung der bestehenden 43,8-kV-Stromleitung und des Umspannwerks am Standort abgeschlossen. Zur Unterstützung künftiger Betriebsaktivitäten sind geringfügige Wartungsarbeiten an der bestehenden Schaltanlage erforderlich; und

- Eine vorläufige Untersuchung der bestehenden Wasserversorgungsbrunnen, die zuvor bei Mercur genutzt wurden, wurde abgeschlossen. Die Pumpe für den Brunnen mit der höchsten Förderleistung wurde durch eine für den kommerziellen Betrieb geeignete Anlage ersetzt, und wie bereits berichtet, wurde ein erfolgreicher Pumpversuch durchgeführt.

1 Quelle: S&P Global und Fuse Advisors, auf Grundlage der Mineralressourcen und der prognostizierten künftigen LOM-Produktion.

2 Siehe „Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA“ vom 2. Mai 2025, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten reinen Goldminenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Executive Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten Annual Information Form (AIF) und Management’s Discussion and Analysis (MD&A), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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