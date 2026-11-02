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    IDEXX Laboratories: Aktie zieht dem US Tech 100 davon

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Aktie von IDEXX Laboratories klettert um 6,61 % und liegt auf Monatssicht 12,01 % im Plus.

    Aktie im Rampenlicht - IDEXX Laboratories: Aktie zieht dem US Tech 100 davon
    Foto: adobe.stock.com

    Mit ihrem kräftigen Kursanstieg lässt IDEXX Laboratories den US Tech 100 deutlich hinter sich, der um 0,62 % zulegt. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    IDEXX Laboratories Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.11.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von IDEXX Laboratories einen Gewinn von +6,37 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei IDEXX Laboratories auf -10,48 %.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    Die Aktie von IDEXX Laboratories erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,18 %, über 10 Jahre bei 17,89 %.

    IDEXX Laboratories Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,12 %
    1 Monat +12,01 %
    3 Monate +6,37 %
    1 Jahr -4,99 %
    Stand: 02.11.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur IDEXX Laboratories Aktie

    IDEXX Laboratories ist ein führender Anbieter von Diagnostiklösungen für die Veterinärmedizin (In‑Clinic‑Analyzer, Labordienstleistungen, Schnelltests, Praxissoftware). Stark in Nordamerika und Europa, hoher Marktanteil im Tiergesundheitssegment. Wichtige Wettbewerber: Zoetis, Heska, Abaxis, Antech. USP: breites integriertes Ökosystem, starke F&E, hohe Kundenbindung durch Software- und Serviceangebote.

    Es gibt 79 Mio. IDEXX Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,57 Mrd.EUR € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der IDEXX Laboratories Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur IDEXX Laboratories Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    IDEXX Laboratories

    +4,70 %
    -2,74 %
    +5,91 %
    -0,76 %
    -11,28 %
    +29,60 %
    -14,92 %
    +417,35 %
    +4.292,32 %
    ISIN:US45168D1046WKN:888210
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