IDEXX Laboratories: Aktie zieht dem US Tech 100 davon

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von IDEXX Laboratories einen Gewinn von +6,37 % verbuchen.

Mit ihrem kräftigen Kursanstieg lässt IDEXX Laboratories den US Tech 100 deutlich hinter sich, der um 0,62 % zulegt. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei IDEXX Laboratories auf -10,48 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Die Aktie von IDEXX Laboratories erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,18 %, über 10 Jahre bei 17,89 %.

IDEXX Laboratories Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,12 % 1 Monat +12,01 % 3 Monate +6,37 % 1 Jahr -4,99 %

Informationen zur IDEXX Laboratories Aktie

Stand: 02.11.2026, 14:00 Uhr

IDEXX Laboratories ist ein führender Anbieter von Diagnostiklösungen für die Veterinärmedizin (In‑Clinic‑Analyzer, Labordienstleistungen, Schnelltests, Praxissoftware). Stark in Nordamerika und Europa, hoher Marktanteil im Tiergesundheitssegment. Wichtige Wettbewerber: Zoetis, Heska, Abaxis, Antech. USP: breites integriertes Ökosystem, starke F&E, hohe Kundenbindung durch Software- und Serviceangebote.

Es gibt 79 Mio. IDEXX Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,57 Mrd.EUR € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der IDEXX Laboratories Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur IDEXX Laboratories Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.