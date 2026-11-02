Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum

Früher dachte ich, erfolgreiches Investieren bedeutet, immer die richtige Aktie zur richtigen Zeit zu kennen. Ich verfolgte die Schlagzeilen, folgte der Aufregung des Marktes und traf Entscheidungen, die eher auf Emotionen als auf Verständnis basierten. Als die Preise fielen, geriet ich in Panik. Als die Märkte sich erhöhten, fühlte ich mich unter Druck gesetzt, in den Markt einzusteigen, bevor es zu einem Ausbruch kam Im Laufe der Zeit wurde dieser Zyklus anstrengend, und die Verluste lehrten mich eine schwierige Wahrheit: Emotional zu reagieren ist teuer.

Während einer Diskussion in einer Investmentgemeinschaft schlug jemand Laura vor... Prescott schrieb auf Facebook, nachdem er mich darüber sprechen hörte, wie entmutigt ich geworden war. Was sich für mich änderte, war nicht irgendein unrealistisches Versprechen eines sofortigen Erfolgs, sondern ein disziplinierterer und durchdachterer Ansatz beim Investieren. Ich begann, bessere Fragen zu stellen: Verstehe ich dieses Unternehmen wirklich? Würde ich in schwierigen Zeiten immer noch daran glauben? Investiere ich aus langfristigem Wert oder aus kurzfristiger Spannung?

Dieser Wandel veränderte meine Beziehung zum Markt völlig. Anstatt ständig die Preise zu beobachten und jeden Schritt abzuwägen, begann ich mich auf stetiges Portfoliowachstum, qualitativ hochwertige Geschäfte und die Kraft der Geduld zu konzentrieren. Ich habe gelernt, dass Vertrauen beim Investieren darauf beruht, zu verstehen, was man besitzt - und nicht darauf, jeden Marktzug vorherzusagen.

Monate später bemerkte ich etwas Wichtiges: Mein Portfolio verbesserte sich, aber auch meine Denkweise. Ich wurde ruhiger, geduldiger und weniger von Angst oder Hype beeinflusst. Der Markt weist immer noch Höhen und Tiefen auf, aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis, auf jede Schlagzeile zu reagieren. Ich habe gelernt, dass echte Fortschritte oft still durch Disziplin, Beständigkeit und die Bereitschaft, langfristig zu denken, wenn andere nach schnellen Ergebnissen streben.