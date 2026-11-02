Anleger in 144A-Anleihen der Volkswagen Group of America Finance, LLC haben möglicherweise Anspruch auf eine Zahlung aus einem SEC-Ausschüttungsfonds

SAN FRANCISCO, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Die folgende Erklärung wird im Zusammenhang mit dem VW-Ausschüttungsfonds veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Klägerin,

gegen

MARKETING-, VERKAUFSPRAKTIK- UND

PRODUKTHAFTUNGSTREITIGKEITEN BEZÜGLICH

VOLKSWAGENS „CLEAN DIESEL"

Beklagte.

MDL Nr. 2672 CRB (JSC) und U.S. SEC gegen Volkswagen AG, Nr. 3:19-cv-1391 CRB

VW-AUSSCHÜTTUNGSFONDS

ZUSAMMENFASSENDE BEKANNTMACHUNG ZUM AUSSCHÜTTUNGSPLAN

Diese Bekanntmachung wurde von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) genehmigt.

Dies ist keine Werbung eines Anwalts.

Wer ist zur Teilnahme am Ausschüttungsfonds berechtigt?

Wenn Sie im Zeitraum vom 20. November 2014 bis zum 18. September 2015 (der „maßgebliche Zeitraum") 144A-Anleihen erworben oder auf andere Weise erhalten haben, die im Rahmen der Emissionen der Volkswagen Group of America Finance, LLC („VWGoAF") vom 20. November 2014 und/oder 22. Mai 2015 ausgegeben wurden (zusammen die „Wertpapiere"), und Ihnen aufgrund des in der Klageschrift behaupteten Fehlverhaltens Verluste entstanden sind, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Zahlung aus dem VW-Ausschüttungsfonds.

Die Beklagten zahlten insgesamt 48.750.000 US-Dollar in den Ausschüttungsfonds ein.

Die Verwaltung des Ausschüttungsfonds unterliegt dem von der Securities and Exchange Commission entwickelten und am 3. September 2026 vom U.S. District Court for the Northern District of California genehmigten Ausschüttungsplan. Eine Kopie des Ausschüttungsplans, der die Teilnahmeberechtigung sowie weitere Teilnahmebedingungen beschreibt, ist auf www.VWDistributionFund.com verfügbar.

Berechnung der Ausschüttungszahlungen

Der anerkannte Verlust jedes anspruchsberechtigten Antragstellers wird anhand der im Zuteilungsplan (Anlage A zum Ausschüttungsplan) dargelegten Berechnungen ermittelt. Ist der verfügbare Nettoausschüttungsfonds geringer als die Summe der anerkannten Verluste aller anspruchsberechtigten Antragsteller, so entspricht der Ausschüttungsbetrag jedes anspruchsberechtigten Antragstellers seinem „Pro-rata‑Anteil" am verfügbaren Nettoausschüttungsfonds. Sofern ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, kann ein anspruchsberechtigter Antragsteller den anerkannten Verlust abzüglich bereits erhaltener Entschädigungszahlungen zuzüglich angemessener Zinsen erhalten. Liegt der Ausschüttungsbetrag eines anspruchsberechtigten Antragstellers unter dem Mindestausschüttungsbetrag von 250,00 US-Dollar, gilt dieser Antragsteller als nicht zum Erhalt einer Ausschüttungszahlung berechtigt.