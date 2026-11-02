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    Maya HTT bringt M-Bot auf den Markt, einen sicheren Wissensassistenten für den Ingenieurbereich in Unternehmen

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    Der sichere, lokal installierte industrielle KI-Chatbot liefert technischen Teams nachvollziehbare Antworten auf der Grundlage firmeneigener Informationen, ohne dass sensible Daten offengelegt werden oder unvorhersehbare tokenbasierte Kosten entstehen.

    MONTREAL, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Maya HTT bringt heute M-Bot auf den Markt, einen sicheren Wissensassistenten für den Ingenieurbereich, der eine Verbindung zu internem Wissen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Fertigung und industrieller Betrieb herstellt und es ermöglicht, komplexe technische Informationen in Sekundenschnelle zu finden.

    Die Schnittstelle von M-Bot in natürlicher Sprache ermöglicht es Anwendern, firmeneigenes technisches Wissen abzufragen, das über Dokumente, Systeme und Personen verstreut ist, und Informationen bis zu 60-mal schneller abzurufen. Mit M-Bot verkürzt sich eine manuelle Suche, die normalerweise fünf Minuten dauert, auf etwa fünf Sekunden.

    „Technische Unternehmen verfügen bereits über enorme Mengen an wertvollem technischem Wissen, aber wir haben festgestellt, dass es eine Herausforderung ist, die richtigen Informationen rechtzeitig an die richtige Person zu bringen, um wichtige Entscheidungen zu beeinflussen", sagte Remi Duquette, VP Industrial AI bei Maya HTT. „Wir haben M-Bot entwickelt, damit Teams in Sekundenschnelle auf dieses Wissen zugreifen und sensible technische Daten vollständig unter ihrer Kontrolle behalten können."

    Die für komplexe Konstruktions- und Fertigungsinhalte optimierte, „Retrieval-Augmented-Generation"-Architektur von M-Bot verarbeitet technische Fragen, die Texte, Bilder, Tabellen, Grafiken und andere anspruchsvolle technische Artefakte betreffen, die herkömmliche LLMs nicht analysieren können. Anwender können nach historischen Qualifizierungstemperaturen, früheren technischen Problemen, Fertigungsprozessen oder Testergebnissen von Teilsystemen fragen und erhalten detaillierte, präzise Antworten mit Verweisen auf das zugrunde liegende Quellenmaterial.

    M-Bot lässt sich mit Teamcenter und anderen PLM-Umgebungen sowie mit Unternehmens-Repositorien wie SharePoint und Confluence verbinden und bietet dabei vollständige Rückverfolgbarkeit der Quellen.

    Für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Fertigung, die mit sensiblen geistigen Eigentumsrechten umgehen, erfüllt M-Bot die Anforderungen an die Datenhoheit, indem es vor Ort oder innerhalb einer vom Kunden kontrollierten Infrastruktur betrieben wird. Die Kosten bleiben vorhersehbar, da bei M-Bot keine Kosten für die LLM-Token-Abrechnung oder schwankende nutzungsabhängige Kosten anfallen. Die Kosten für M-Bot sind im Voraus bekannt. M-Bot steht ab sofort für Demonstrationen und den Einsatz in Unternehmen zur Verfügung.  

    Informationen zu Maya HTT

    Maya HTT ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Engineering-Software und -Technologie, das Organisationen bei der Lösung komplexer Herausforderungen im Bereich Engineering und Produktentwicklung unterstützt. Durch die Kombination von Fachwissen in den Bereichen Simulation, Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz und digitales Engineering hilft Maya HTT seinen Kunden, die Produktleistung zu verbessern und die Entwicklung in einer Vielzahl von Branchen zu beschleunigen.

    Erfahren Sie mehr oder sehen Sie sich eine Demo von M-Bot an: https://www.mayahtt.com/products/m-bot

    Medienkontakt: Maya Heat Transfer Technologies Ltd, 1-800-343-6292, remi.duquette@mayahtt.com, https://www.mayahtt.com

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maya-htt-bringt-m-bot-auf-den-markt-einen-sicheren-wissensassistenten-fur-den-ingenieurbereich-in-unternehmen-302925015.html

     





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    PR Newswire (dt.)
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    Maya HTT bringt M-Bot auf den Markt, einen sicheren Wissensassistenten für den Ingenieurbereich in Unternehmen Der sichere, lokal installierte industrielle KI-Chatbot liefert technischen Teams nachvollziehbare Antworten auf der Grundlage firmeneigener Informationen, ohne dass sensible Daten offengelegt werden oder unvorhersehbare tokenbasierte Kosten …
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