2G ENERGY: Vorstand kündigt wichtigen Wechsel an – seit Langem vorbereitet
Wechsel an der Finanzspitze von 2G Energy: Martin Laux übernimmt das CFO-Ressort von Friedrich Pehle und soll profitables Wachstum sowie die internationale Expansion vorantreiben.
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- Martin Laux wurde zum 1. November 2026 als neuer CFO in den Vorstand der 2G Energy AG berufen.
- Friedrich Pehle gibt das CFO-Ressort aus persönlichen Gründen ab und konzentriert sich seit dem 1. November auf Investor Relations.
- Pehle scheidet zum 1. Januar 2027 aus dem Vorstand aus und berichtet anschließend an den neuen CFO.
- Pehle war neun Jahre CFO; der Aufsichtsrat würdigte seinen Beitrag zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens.
- Laux war zuletzt CFO der Business Unit Engines bei DEUTZ und verantwortete dort ein Geschäftsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro.
- Mit der Berufung Laux’ will 2G profitabel wachsen, seine internationale Präsenz ausbauen und die Voraussetzungen für einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro schaffen.
Der nächste wichtige Termin, Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 23.11.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,76EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im
Plus.
+1,17 %
+6,18 %
-20,34 %
-18,35 %
+61,91 %
+113,69 %
+51,08 %
+1.014,60 %
+2.007,55 %
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