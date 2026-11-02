Investcorp gibt auf dem Gateway Gulf Investment Forum die gesammelten Finanzaktivitäten für 2026 bekannt.

MANAMA, Bahrain, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Investcorp, ein führender globaler Manager für alternative Anlagen, gab heute bekannt, dass er in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ein Gesamtvolumen von 11,1 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Kapitaleinsatz und Exits verzeichnete, was die anhaltende Stärke und das Wachstum seiner globalen Plattform unterstreicht.

Gobaler Investment Manager meldet ein verwaltetes Vermögen von 65,2 Milliarden US-Dollar und eine starke Investitions- und Kapitalbeschaffungsdynamik in den ersten neun Monaten des Jahres 2026

Die Ankündigung, die auf der Gateway Gulf 2026 in Bahrain erfolgte, unterstreicht die globale Investitionsdynamik von Investcorp und sein anhaltendes Engagement für das Königreich, wo das Unternehmen 1982 gegründet wurde.

Zwischen Januar und September 2026 beschaffte Investcorp 4,8 Milliarden US-Dollar von seinem globalen Investorenkreis, investierte 3,7 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und erzielte 2,6 Milliarden US-Dollar durch Exits in seinen Investmentgeschäften. Zum 31. September 2026 beliefen sich die gesamten von Investcorp verwalteten Vermögenswerte auf 65,2 Milliarden US-Dollar.

Im gleichen Zeitraum erreichte Investcorp bedeutende Meilensteine bei der Kapitalbeschaffung über seine nordamerikanischen Private-Equity- und strategischen Kapitalplattformen hinweg und sicherte sich Zusagen in Höhe von insgesamt mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar.

Mohammed Alardhi, Executive Chairman von Investcorp, sagte: „Investcorp wurde vor mehr als vier Jahrzehnten in Bahrain gegründet, und das Königreich ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für unser globales Wachstum und unsere Ambitionen. Unser anhaltender Erfolg spiegelt die Stärke unserer internationalen Plattform und das Vertrauen unserer Investoren und Partner wider. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir unserem Ziel treu, globales Kapital mit alternativen Investitionsmöglichkeiten zu verbinden, Innovationen zu fördern und Bahrains Position als führendes internationales Finanzzentrum zu stärken."

Wichtigste Investitions- und Innovationshighlights

Investcorp setzte im Jahr 2026 den Ausbau seiner internationalen Investitionstätigkeiten mit bedeutenden Transaktionen und Meilensteinen in allen Geschäftsbereichen fort:

Private Equity in Nordamerika: Investiert in die Berger Financial Group, eine führende US-amerikanische Vermögensverwaltungsplattform.

Investiert in die Berger Financial Group, eine führende US-amerikanische Vermögensverwaltungsplattform. US-Immobilien: Es wurden Transaktionen im Bereich Industrieimmobilien im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar angekündigt, darunter Akquisitionen und Verkäufe, sowie der Erwerb von Seniorenwohnanlagen und Mehrfamilienhäusern im Wert von 200 Millionen US-Dollar in wichtigen US-Märkten.

Es wurden Transaktionen im Bereich Industrieimmobilien im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar angekündigt, darunter Akquisitionen und Verkäufe, sowie der Erwerb von Seniorenwohnanlagen und Mehrfamilienhäusern im Wert von 200 Millionen US-Dollar in wichtigen US-Märkten. Private Equity Indien: Erwarb 20Cube 3PL Solutions, ein auf digitale Kontraktlogistik spezialisiertes Unternehmen, um dessen Expansion zu unterstützen und eine landesweite Logistikplattform aufzubauen.

Erwarb 20Cube 3PL Solutions, ein auf digitale Kontraktlogistik spezialisiertes Unternehmen, um dessen Expansion zu unterstützen und eine landesweite Logistikplattform aufzubauen. Private Equity Europa: Investiert in Smart Managed Solutions in Großbritannien und gründete mit NetRom Software und Trivium Solutions eine neue Wachstumsplattform für Softwareentwicklung mit Schwerpunkt auf KI-gestützter Softwareentwicklung. Investcorp erwarb außerdem eine Mehrheitsbeteiligung an Connectif, einem spanischen Anbieter von KI-gestützten Marketingautomatisierungslösungen.

Investiert in Smart Managed Solutions in Großbritannien und gründete mit NetRom Software und Trivium Solutions eine neue Wachstumsplattform für Softwareentwicklung mit Schwerpunkt auf KI-gestützter Softwareentwicklung. Investcorp erwarb außerdem eine Mehrheitsbeteiligung an Connectif, einem spanischen Anbieter von KI-gestützten Marketingautomatisierungslösungen. Private Equity GCC: Erwarb eine strategische Beteiligung an Metra, einer regionalen IT-Distributionsplattform, und schloss sich einem Konsortium zum Erwerb von Reda Gulf Holding an, einem führenden saudi-arabischen Anbieter von Lösungen für Brandschutz, Sicherheit und Gefahrenabwehr.

Erwarb eine strategische Beteiligung an Metra, einer regionalen IT-Distributionsplattform, und schloss sich einem Konsortium zum Erwerb von Reda Gulf Holding an, einem führenden saudi-arabischen Anbieter von Lösungen für Brandschutz, Sicherheit und Gefahrenabwehr. Digitale Innovation: Investcorp Wealth, gegründet 2024 und entwickelt von den Teams des Unternehmens in Bahrain, hat seit seiner Gründung die digitale Kapitalbeschaffung von Kunden in Höhe von mehr als 620 Millionen US-Dollar ermöglicht und damit seine internationale Reichweite sowie die wichtige Rolle der Teams von Investcorp in Bahrain bei seinen digitalen Vermögensverwaltungsfunktionen unter Beweis gestellt.

Investcorp Wealth, gegründet 2024 und entwickelt von den Teams des Unternehmens in Bahrain, hat seit seiner Gründung die digitale Kapitalbeschaffung von Kunden in Höhe von mehr als 620 Millionen US-Dollar ermöglicht und damit seine internationale Reichweite sowie die wichtige Rolle der Teams von Investcorp in Bahrain bei seinen digitalen Vermögensverwaltungsfunktionen unter Beweis gestellt. Künstliche Intelligenz: Wir haben einen KI-Investitionsrahmen eingeführt, um KI-gestützte Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die Portfolio-Performance zu verbessern und die langfristige Wertschöpfung zu unterstützen.

Diese Erfolge spiegeln die Fähigkeit von Investcorp wider, Investoren mit Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien zu verbinden. Die Teilnahme von Investcorp an Gateway Gulf 2026 unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für Bahrain und die Rolle des Königreichs als Tor für globales Kapital und finanzielle Innovation.