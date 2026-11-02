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    20 Prozent Gewinneinbruch: Indiens Zigaretten-Riese ITC in der Krise!

    Zigarettenpreise explodieren

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    ITC meldet 20 Prozent weniger Gewinn. Hohe Zigarettenpreise und steigende Rohstoffkosten belasten den Konzern, während der Umsatz kräftig wächst.

    Für Sie zusammengefasst
    Zigarettenpreise explodieren - 20 Prozent Gewinneinbruch: Indiens Zigaretten-Riese ITC in der Krise!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der indische Konsumgüterkonzern ITC Limited hat ein schwieriges Quartal hinter sich. Wie Reuters berichtet, brach der Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September um 20 Prozent auf 41,37 Milliarden Rupien (rund 436 Millionen US-Dollar) ein. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 51,76 Milliarden Rupien verdient. Besonders das wichtige Zigarettengeschäft entwickelt sich zunehmend zum Problem.

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    Zigarettengeschäft bricht um 27 Prozent ein

    Der Gewinn aus dem Zigarettengeschäft sackte um 27 Prozent ab. Hintergrund sind drastische Preiserhöhungen, mit denen der Marktführer auf die gestiegene Steuerbelastung reagiert. Nach Berechnungen von Kotak Institutional Equities sind die durchschnittlichen Zigarettenpreise innerhalb von sechs Monaten um 32 bis 34 Prozent gestiegen. Das belastet die Nachfrage und setzt den Absatz unter Druck.

    Analysten hatten bereits vor der Veröffentlichung mit einem Rückgang der verkauften Zigarettenmenge um acht bis neun Prozent gerechnet. Auch Konkurrenten wie Godfrey Phillips India haben ihre Preise erhöht. Für ITC entsteht damit ein schwieriger Spagat: Der Konzern muss höhere Abgaben an die Verbraucher weitergeben, ohne zu viele Kunden zu verlieren.

     

    Umsatz steigt kräftig, trotzdem schrumpfen die Gewinne

    Auf den ersten Blick überrascht die Umsatzentwicklung. Die ausgewiesenen Gesamterlöse kletterten von 194,42 Milliarden auf 283,18 Milliarden Rupien. Das entspricht einem Anstieg von rund 46 Prozent. Allerdings erschweren Änderungen bei der Besteuerung von Zigaretten die Vergleichbarkeit der Bruttoumsätze. Die Entwicklung sollte deshalb nicht mit einem entsprechenden Absatzwachstum gleichgesetzt werden.

    Gleichzeitig verschärft die Rohstoffinflation die Probleme. Steigende Preise für Speiseöl, Zucker und Verpackungsmaterialien belasten das Geschäft mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Die wirtschaftlichen Folgen des Nahostkriegs treiben zusätzliche Kosten. Betroffen sind unter anderem bekannte ITC-Marken wie Aashirvaad und Sunfeast.

    Dabei sollte gerade das Konsumgütergeschäft abseits der Zigaretten für Entlastung sorgen. Analysten hatten hier vor den Zahlen ein Umsatzwachstum von zehn bis 14 Prozent erwartet. Auch das Papier- und Verpackungsgeschäft galt als möglicher Wachstumstreiber.

    Was bedeutet das für die ITC-Aktie?

    Für Anleger rückt vor allem die Profitabilität des Zigarettengeschäfts in den Mittelpunkt. Höhere Verkaufspreise reichen bislang nicht aus, um die Folgen der gestiegenen Abgaben und der schwächeren Nachfrage vollständig auszugleichen.

    Entscheidend wird nun, ob sich die Absatzmengen stabilisieren und die übrigen Geschäftsbereiche den Ergebnisrückgang auffangen können. Zusätzliche Preiserhöhungen könnten zwar die Margen stützen, gleichzeitig aber weitere Kunden abschrecken. Damit bleibt der indische Konsumgüterkonzern trotz seiner breiten Aufstellung unter Druck.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ITC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 265,6INR auf Bombay (30. Oktober 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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