BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen an das starke dritte Quartal der Franzosen an. Triebfeder des Erfolgs sei weiterhin der Antikörper Dupixent, schrieb er. Für eine Neubewertung bedürfe es allerdings zunächst mehr Klarheit hinsichtlich der avisierten größeren Übernahmen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 79,24EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +12,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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