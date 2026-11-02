BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen an das starke dritte Quartal der Franzosen an. Triebfeder des Erfolgs sei weiterhin der Antikörper Dupixent, schrieb er. Für eine Neubewertung bedürfe es allerdings zunächst mehr Klarheit hinsichtlich der avisierten größeren Übernahmen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 79,24EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
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Währung: EUR
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