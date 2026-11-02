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    So soll Deutschland bis 2030 zur KI-Nation werden

    Nächste 12 Monate entscheidend

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    Beim Digitalgipfel in Berlin stellt die Bundesregierung ihren KI-Fahrplan vor. Bis 2030 soll Deutschland zur führenden KI-Nation aufsteigen, doch eine Taskforce warnt vor einem schrumpfenden Zeitfenster gegenüber den USA

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    Nächste 12 Monate entscheidend - So soll Deutschland bis 2030 zur KI-Nation werden
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat kurz vor dem Digitalgipfel in Berlin mehr Tempo beim Ausbau Künstlicher Intelligenz angemahnt. Im ARD-Interview betonte der CDU-Politiker, in der Technologie steckten Wertschöpfung, Wachstum und Arbeitsplätze, Deutschland verfüge über die nötigen Fähigkeiten dafür. 

    Trotz einer guten Ausgangslage vor allem in der Forschung drohe Deutschland, immer weiter hinter die führenden KI-Standorte zurückzufallen, heißt es in dem Bericht. Die kommenden zwölf bis achtzehn Monate seien entscheidend dafür, ob das Land den Anschluss noch halten könne. Wer jetzt nicht in Talente, Infrastruktur und Rechenkapazität investiere, gerate langfristig in Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer Staaten.

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    Kern des Plans sind achtzehn Einzelmaßnahmen, mit denen KI breiter in Wirtschaft und Verwaltung verankert werden soll. Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent der Großunternehmen und 55 Prozent der kleinen und mittleren Betriebe KI-Anwendungen nutzen. Auch der Staat selbst soll Vorreiter werden: 90 Prozent der Bundesbehörden sollen bis dahin wenigstens eine KI-Anwendung produktiv im Alltag einsetzen, teilweise sollen KI-Agenten Verwaltungsvorgänge künftig sogar eigenständig abschließen.

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    Eine Ifo-Analyse zeigt unterdessen deutliche Defizite. Laut Oliver Falck vom Ifo-Zentrum für Innovationsökonomik ist die Hightech-Branche zu klein, die Verwaltung zu wenig digitalisiert und das Bildungssystem zu langsam im Umgang mit KI. Trotz starker Forschung drohe Deutschland, gegenüber den USA und China zurückzufallen. Der Abschlussbericht der KI-Taskforce der Regierung warnt, das Zeitfenster zum Aufholen schließe sich binnen zwölf bis achtzehn Monaten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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