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    Blokees wird offizieller strategischer Partner des Hatsune-Miku-Konzerts „MIKU WITH YOU 2026" in China

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    Blokees wird offizieller strategischer Partner des Hatsune-Miku-Konzerts „MIKU WITH YOU 2026 in China
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    SHANGHAI,/PRNewswire/ -- Vom 31. Oktober bis zum 1. November fand in Shanghai das Hatsune-Miku-Konzert „MIKU WITH YOU 2026" statt, bei dem die Marke für zusammenbaubare Figuren Blokees als offizieller strategischer Partner der Veranstaltung fungierte. Blokees präsentierte sein Hatsune-Miku-Produktportfolio aus den Serien „Fantastics" und „DaaLaMode", darunter zwei Produkte aus der „DaaLaMode"-Serie, die ihr Debüt feierten. Die Marke veranstaltete außerdem ihre erste BFC-Ausstellung (Blokees Family Creator) zum Thema Hatsune Miku, bei der mehr als 20 von Fans geschaffene Fotografien und individuell gestaltete Werke zu sehen waren.

    Blokees führte Hatsune Miku erstmals im Oktober 2024 mit dem „Hatsune Miku Official Outfit" in seine Fantastics-Serie ein. Im Oktober 2025 wurde das IP weiter auf die DaaLaMode-Serie ausgeweitet, wodurch sich die Möglichkeiten, Hatsune Miku durch Zusammenbau, Beweglichkeit, Mode, Präsentation und Sammeln zum Ausdruck zu bringen, erweiterten. Seitdem hat Blokees 50 Hatsune-Miku-Produkte zu verschiedenen Themen und in unterschiedlichen Formaten entwickelt.

    Zwei neue DaaLaMode-Produkte feierten beim Konzert ihr Debüt. BLOKEES-DaaLaMode1/12–ULTRAMIKU – „Kaiju-Party"-Kollaborationsserie – Gomora-Version: das ikonische Monster aus „Ultraman", das eine voll bewegliche Figur mit einem Plüschkostüm kombiniert und so ein einzigartiges IP-übergreifendes Erlebnis bietet. BLOKEES-DaaLaMode 1/12 – Snow Miku verkörpert das charakteristische, vom Winter inspirierte Design von Snow Miku mit detaillierten Kostümelementen, einer durchscheinenden Frisur mit Farbverlauf, passendem Zubehör und mehr als 18 Gelenkpunkten.

    Über die Produktinnovation hinaus bezog Blokees seine BFC-Kreativ-Community (Blokees Family Creator) in die Feierlichkeiten mit ein. Die BFC-Ausstellung zum Thema Hatsune Miku zeigte Werke, die im Rahmen des 4. BFC-Kreativwettbewerbs sowie spezieller Hatsune-Miku-Kreativaktivitäten entstanden sind. Durch Fotografie, Individualisierung und kreativen Ausdruck interpretierten die BFC-Kreativen Hatsune Miku aus ihrer eigenen Perspektive neu.

    BFC (Blokees Family Creator) ist die globale Creator-Community von Blokees, die Spieler durch Kreativwettbewerbe, Offline-Aktivitäten und Ausstellungen miteinander verbindet. Indem Blokees sowohl Produkte als auch BFC-Kreationen in das Konzert einbrachte, stärkt das Unternehmen weiterhin die Verbindung zwischen IP, Produkten, Kreativität und Austausch und bietet Fans neue Möglichkeiten, sich mit Hatsune Miku auseinanderzusetzen und ihre Leidenschaft für sie zum Ausdruck zu bringen.

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