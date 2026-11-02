GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend gute Umsatzentwicklung werde vom gesenkten Margenziel überschattet, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag nach einem Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers. Er sieht allerdings die Anlagestory unverändert positiv./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 824,9EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

