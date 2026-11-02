GOLDMAN SACHS stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 28,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Spanier an. Die Bewertungsbasis für ihr Kursziel verlagerte sie weiter in die Zukunft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 21,19EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

