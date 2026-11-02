Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt: Droht Deutschland ein Preis-Hammer?

Europa droht ein teurer Winter. Der Chef des französischen Energieriesen TotalEnergies, Patrick Pouyanné, warnt vor erheblichen Kosten für die Gasversorgung. Wie Reuters berichtet, rechnet der Manager zwar nicht mit einem tatsächlichen Gasmangel, wohl aber mit steigenden Preisen. "Die Vorstellung einer Gasknappheit ist falsch", erklärte Pouyanné am Montag bei einer Veranstaltung zu den langfristigen Energieaussichten des Konzerns.

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Der Hintergrund ist der anhaltende Krieg im Nahen Osten. Viele Marktteilnehmer hatten darauf gesetzt, dass der Konflikt mit dem Iran bereits im Sommer endet. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Europa muss deshalb im Wettbewerb mit asiatischen Abnehmern zusätzliche Flüssiggaslieferungen sichern und dafür möglicherweise deutlich höhere Preise bezahlen.

Gasspeicher alarmierend leer: Preise nähern sich 100 Euro

Die Ausgangslage ist angespannt. Nach Daten von Gas Infrastructure Europe waren die europäischen Gasspeicher Ende Oktober lediglich zu 74,6 Prozent gefüllt. Ein Jahr zuvor lag der Füllstand noch bei 82,8 Prozent. Besonders kritisch sieht die Situation in Deutschland aus, wo die Speicher zum Monatswechsel nur zu rund 61 Prozent gefüllt waren. Gleichzeitig sind die Gaspreise kräftig gestiegen. Der europäische Referenzpreis TTF erreichte zuletzt rund 97,50 Euro je Megawattstunde und damit den höchsten Stand seit Ende 2022. Die Lieferprobleme aus der Golfregion verschärfen den Wettbewerb um verfügbare LNG-Mengen.

Pouyanné hatte bereits bei der jüngsten Quartalspräsentation erklärt, dass zuletzt nur etwa ein Viertel der üblichen LNG-Tankertransporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Straße von Hormus abgewickelt worden sei.

Deutschland drohen höhere Heiz- und Industriekosten

Für Deutschland könnten die steigenden Gaspreise zu einer erheblichen Belastung werden. Vor allem energieintensive Industriezweige wie Chemie, Stahl und Glas stehen unter Druck. Unternehmen wie BASF oder Covestro sind auf eine wettbewerbsfähige Energieversorgung angewiesen. Auch private Haushalte könnten die Entwicklung zu spüren bekommen. Steigende Großhandelspreise können sich mit zeitlicher Verzögerung auf neue Gasverträge und Heizkosten auswirken. Eine erneute Beschleunigung der Inflation wäre ebenfalls möglich.

Allerdings bedeutet ein niedriger Speicherfüllstand nicht automatisch, dass Deutschland im Winter das Gas ausgeht. Entscheidend werden die Temperaturen, die laufenden Pipelineimporte und die Verfügbarkeit zusätzlicher LNG-Lieferungen sein.

TotalEnergies könnte von hohen Gaspreisen profitieren

Für TotalEnergies hat die Entwicklung auch eine positive Seite. Der Konzern ist einer der größten internationalen Akteure im Geschäft mit Flüssiggas. Steigende Verkaufspreise können die Erträge deutlich verbessern. Bereits bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen stellte das Unternehmen für das vierte Quartal einen durchschnittlichen LNG-Verkaufspreis von mehr als 14 US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten in Aussicht. Zudem beziffert TotalEnergies den positiven Effekt eines um zwei US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten höheren europäischen Gaspreises auf das bereinigte operative Nettoergebnis mit rund 400 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis.

Allerdings belasten die Auswirkungen des Iran-Kriegs auch die eigenen Förderaktivitäten des Konzerns. Begrenzte LNG-Exporte durch die Straße von Hormus führen weiterhin zu Produktionsausfällen. Während Verbraucher und Industrie in Europa mit steigenden Energiekosten rechnen müssen, könnten höhere Gaspreise für international aufgestellte Energiekonzerne wie TotalEnergies zusätzliche Gewinnchancen eröffnen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion