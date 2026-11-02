🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt: Droht Deutschland ein Preis-Hammer?

    TotalEnergies-Chef warnt

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    TotalEnergies warnt vor einem teuren Gaswinter. Deutschlands Speicher sind nur zu 61 Prozent gefüllt. Hohe Preise belasten Verbraucher und Industrie.

    TotalEnergies-Chef warnt - Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt: Droht Deutschland ein Preis-Hammer?
    Foto: Micha Korb - pressefoto_korb

    Europa droht ein teurer Winter. Der Chef des französischen Energieriesen TotalEnergies, Patrick Pouyanné, warnt vor erheblichen Kosten für die Gasversorgung. Wie Reuters berichtet, rechnet der Manager zwar nicht mit einem tatsächlichen Gasmangel, wohl aber mit steigenden Preisen. "Die Vorstellung einer Gasknappheit ist falsch", erklärte Pouyanné am Montag bei einer Veranstaltung zu den langfristigen Energieaussichten des Konzerns.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    77,71€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,36€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Der Hintergrund ist der anhaltende Krieg im Nahen Osten. Viele Marktteilnehmer hatten darauf gesetzt, dass der Konflikt mit dem Iran bereits im Sommer endet. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Europa muss deshalb im Wettbewerb mit asiatischen Abnehmern zusätzliche Flüssiggaslieferungen sichern und dafür möglicherweise deutlich höhere Preise bezahlen.

    Gasspeicher alarmierend leer: Preise nähern sich 100 Euro

    Die Ausgangslage ist angespannt. Nach Daten von Gas Infrastructure Europe waren die europäischen Gasspeicher Ende Oktober lediglich zu 74,6 Prozent gefüllt. Ein Jahr zuvor lag der Füllstand noch bei 82,8 Prozent. Besonders kritisch sieht die Situation in Deutschland aus, wo die Speicher zum Monatswechsel nur zu rund 61 Prozent gefüllt waren. Gleichzeitig sind die Gaspreise kräftig gestiegen. Der europäische Referenzpreis TTF erreichte zuletzt rund 97,50 Euro je Megawattstunde und damit den höchsten Stand seit Ende 2022. Die Lieferprobleme aus der Golfregion verschärfen den Wettbewerb um verfügbare LNG-Mengen.

    Pouyanné hatte bereits bei der jüngsten Quartalspräsentation erklärt, dass zuletzt nur etwa ein Viertel der üblichen LNG-Tankertransporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Straße von Hormus abgewickelt worden sei.

    Deutschland drohen höhere Heiz- und Industriekosten

     

    Für Deutschland könnten die steigenden Gaspreise zu einer erheblichen Belastung werden. Vor allem energieintensive Industriezweige wie Chemie, Stahl und Glas stehen unter Druck. Unternehmen wie BASF oder Covestro sind auf eine wettbewerbsfähige Energieversorgung angewiesen. Auch private Haushalte könnten die Entwicklung zu spüren bekommen. Steigende Großhandelspreise können sich mit zeitlicher Verzögerung auf neue Gasverträge und Heizkosten auswirken. Eine erneute Beschleunigung der Inflation wäre ebenfalls möglich.

    Allerdings bedeutet ein niedriger Speicherfüllstand nicht automatisch, dass Deutschland im Winter das Gas ausgeht. Entscheidend werden die Temperaturen, die laufenden Pipelineimporte und die Verfügbarkeit zusätzlicher LNG-Lieferungen sein.

    TotalEnergies könnte von hohen Gaspreisen profitieren

    Für TotalEnergies hat die Entwicklung auch eine positive Seite. Der Konzern ist einer der größten internationalen Akteure im Geschäft mit Flüssiggas. Steigende Verkaufspreise können die Erträge deutlich verbessern. Bereits bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen stellte das Unternehmen für das vierte Quartal einen durchschnittlichen LNG-Verkaufspreis von mehr als 14 US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten in Aussicht. Zudem beziffert TotalEnergies den positiven Effekt eines um zwei US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten höheren europäischen Gaspreises auf das bereinigte operative Nettoergebnis mit rund 400 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis.

    Allerdings belasten die Auswirkungen des Iran-Kriegs auch die eigenen Förderaktivitäten des Konzerns. Begrenzte LNG-Exporte durch die Straße von Hormus führen weiterhin zu Produktionsausfällen. Während Verbraucher und Industrie in Europa mit steigenden Energiekosten rechnen müssen, könnten höhere Gaspreise für international aufgestellte Energiekonzerne wie TotalEnergies zusätzliche Gewinnchancen eröffnen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    TotalEnergies-Chef warnt Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt: Droht Deutschland ein Preis-Hammer? TotalEnergies warnt vor einem teuren Gaswinter. Deutschlands Speicher sind nur zu 61 Prozent gefüllt. Hohe Preise belasten Verbraucher und Industrie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     